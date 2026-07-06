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Исследование: компании в России усиливают интерес к ИИ автоматизации

На фоне дефицита кадров и роста операционных затрат российские компании все активнее рассматривают автоматизацию как альтернативу расширению штата. По данным исследования «Работа.ру», среди более 400 российских компаний из всех регионов страны, только 17% уже используют ИИ в бизнес процессах, однако еще 31% планируют внедрение в ближайшей перспективе. При этом бизнес ожидает от технологий не экспериментов, а измеримого эффекта — прежде всего в снижении издержек и ускорении операций.

Инвестиционная готовность рынка также растет: более 2% компаний готовы направлять на автоматизацию от нескольких миллионов рублей в месяц. В то же время даже бюджеты на уровне 300–500 тыс. руб. уже позволяют получать заметный экономический эффект — снижать операционные расходы и высвобождать ресурсы для стратегических задач.

На этом фоне «Работа.ру» объявила о запуске линейки GenAI продуктов для автоматизации бизнес процессов. В основе решений — платформа ИИ ассистентов и агентов, позволяющая автоматизировать более 100 типовых задач — от продаж и документооборота до бухгалтерии и HR. Платформа использует no code подход: компании могут создавать и обучать цифровых сотрудников на внутренних данных без привлечения разработчиков и сложной интеграции.

Практика пилотных внедрений показывает, что наибольший эффект достигается в бэк офисных процессах и документообороте. Подготовка смет ускоряется в 3 раза, обработка юридических документов — в 2–4 раза, финансовых — в 2–3 раза. Количество ошибок снижается до 60%, нагрузка на бухгалтерию — примерно на треть, а скорость согласования договоров увеличивается на 30–50%.

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации
Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации цифровизация

Решения уже применяются в более чем 15 отраслях, включая строительство, девелопмент, туризм и ЖКХ. Основной эффект, по данным компании, наблюдается в задачах, связанных с обработкой документов и поддержкой внутренних процессов.

Вячеслав Бондаренко, директор дирекции корпоративного развития Сбербанка, генеральный директор сервиса «Работа.ру, сказал: «Мы видим, что бизнес больше не готов внедрять ИИ как эксперимент — от него ждут измеримого эффекта в операционной эффективности. Если раньше автоматизация ограничивалась точечными сценариями, то сейчас компании переходят к системному использованию ИИ-агентов в ежедневных процессах — от документооборота до коммуникаций с клиентами. По сути, речь идет о формировании “цифрового слоя сотрудников”, который масштабируется быстрее, чем наем. Рынок труда перестает быть единственным источником роста бизнеса: часть задач уходит ИИ-агентам. Это меняет саму логику подбора — работодатели начинают искать не “больше людей”, а баланс между командой и автоматизацией».

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