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Исследование: 67% российских ИТ-компаний сделали ставку на автоматизацию тестирования

Компания «Перфоманс Лаб» выпустила новый выпуск Russia Quality Report 2026 — ежегодного аналитического обзора рынка тестирования и обеспечения качества в российских ИТ-компаниях.

Ключевые выводы

Вышел в свет Russia Quality Report 2026 — новый ежегодный обзор от «Перфоманс Лаб». В исследовании детально проанализировано текущее состояние рынка QA и тестирования в российских технологических компаниях.

QA становится управляемой функцией

60% компаний называют свои процессы управляемыми, еще 31% — оптимизированными. При этом эффективность QA всё чаще оценивают через бизнес-показатели: 62% смотрят на инциденты в продуктовой среде, 39% — на удовлетворенность пользователей, 34% — на скорость вывода продукта на рынок.

Главный приоритет рынка — автоматизация

На ней сейчас фокусируются 67% компаний. Следом идут взаимодействие с разработкой и бизнесом (35%), внедрение ИИ в QA (31%), развитие метрик качества (25%) и подготовка специалистов QA (25%).

Интерес к ИИ высокий, но рынок пока осторожен

Только 15% компаний активно используют ИИ в продуктивных QA-процессах, 21% ведут пилотные проекты, 30% изучают сценарии применения. В сумме 36% рынка уже перешли от интереса к практическому движению. Самый популярный сценарий использования ИИ — генерация тест-кейсов из требований (52%)

Импортозамещение стало системным процессом

К концу 2025 года в реестре отечественного ПО более 29 тысяч продуктов и 10,8 тысячи вендоров. За три года сформировалась переходная модель, когда в одних сегментах отечественные решения закрепились, в других зависимость от зарубежного стека остается высокой. Наиболее заметный прогресс произошел в области систем управления тестированием.

Автоматизация воспринимается как базовая практика, но ее развитие упирается в зрелость инфраструктуры

67% компаний считают ее фокусным направлением, но среди трудностей называют дефицит компетенций (37%), нестабильность тестовой среды (31%), интеграцию инструментов (23%) и качество тестовых данных (23%). Главный измеримый эффект автоматизации — сокращение времени выполнения регрессионного тестирования (68%). 32% компаний уже отлавливают большинство потенциальных инцидентов с помощью мониторинга и алертинга

За три года доля компаний, где есть инструкции, но нет командной работы, сократилась с 17 до 3%, а доля тех, кто с трудом восстанавливает работу, — с 13,6 до 1,8%.

Прогнозы 2023 года сбылись неравномерно


  • Смещение задач в начало цикла разработки (Shift-Left) выросло быстрее ожиданий — с 29 до 48% при прогнозе 42%.
  • QAOps достиг 23% вместо ожидаемых 27%, а ИИ/ML в тестировании — 23% вместо прогнозных 38%.


Главный будущий приоритет — ИИ в тестировании: его планируют развивать 43% компаний.

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Вышел в свет Russia Quality Report 2026

«Новый выпуск готовился более полугода. Наша команда собрала и проанализировала ответы сотен специалистов из самых разных сфер бизнеса, провела глубинные интервью с руководителями и практиками из компаний-лидеров. Всё это позволило нам составить объективную картину того, как сегодня устроено тестирование в российских IT-организациях, куда направляются тренды и что мешает отрасли двигаться быстрее.

Лейтмотив этого выпуска — искусственный интеллект как новая реальность QA. Мы наблюдаем, как LLM-модели и ИИ-инструменты превращаются в полноценную часть рабочих процессов тестировщиков. Среди самых востребованных инструментов — OpenAI ChatGPT/GPT-4.5, Claude, GigaChat, YandexGPT и opensource решения, такие как Qwen и Mistral. Важно при этом, что ИИ не вытесняет тестировщика — он меняет его роль, усиливает возможности и поднимает планку ожиданий от специалиста», — Александр Канатов, руководитель бизнес-юнита «Функциональное тестирование» в «Перфоманс Лаб»

Скачать Russia Quality Report 2026 можно на сайте компании «Перфоманс Лаб»

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