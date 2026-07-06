CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Аврора Центр» 5.6 развивает режим киоска в ОС «Аврора» и Android

Компания «Открытая мобильная платформа» обновила платформу управления корпоративными смартфонами, планшетами, ТСД и компьютерами «Аврора Центр» до версии 5.6.0. Главное в релизе — развитие режима киоска в «Аврора Центр»: он ограничивает устройство одной рабочей задачей, чтобы пользователь не имел возможности перейти в посторонние приложения и настройки.

Для устройств на ОС «Аврора» (5.2.0 и выше) режим киоска появился впервые: администратор задаёт в политике разрешённый (белый) список приложений и настраивает их автозапуск.

Для Android-устройств добавлены два сценария моно-киоска. «Веб-ресурс» открывает на устройстве одну стартовую страницу во весь экран — с ограничением переходов по белому или чёрному списку и управлением панелью навигации. «Приложение» разворачивает во весь экран одно нативное приложение и блокирует выход в интерфейс ОС — покинуть режим можно только по коду выхода.

Добавлена команда оперативного управления, которая временно выводит устройство из режима киоска и возвращает обратно. Команда доступна для устройств на ОС «Аврора» 5.2.0 и выше, а также Android 7 и выше.

Платформенные улучшения

Платформа управления «Аврора Центр» теперь способна управлять парком до двух миллионов устройств.

Расширена интеграция с корпоративными каталогами: помимо Active Directory и ALD Pro, «Аврора Центр» работает со службой каталогов Samba DC для импорта пользователей, устройств и групп, а также аутентификации администраторов.

Добавлена аутентификация и авторизация учётных записей администраторов через внешнюю систему управления доступом и ролями.

Динамические группы устройств и пользователей теперь можно редактировать прямо в интерфейсе.

Для всех поддерживаемых ОС появилась команда удалённой перезагрузки устройства.

Внешний API к «Аврора Центру» теперь расширен на подсистему «Маркет», и через него можно автоматизировать управление приложениями.

Кроме того, в расписании политик можно выбрать часовой пояс сотрудника, а давно не подключавшиеся устройства — скрыть из консоли.

Изменения для Linux-устройств

Добавлена поддержка ОС Astra Linux Special Edition 1.8.

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году
ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году цифровизация

В правила проверки файлов и установленных пакетов добавлена сверка по контрольной сумме — можно проверить целостность пакетов и файлов ОС, в том числе после обновления.

Wake-on-LAN теперь будит выключенные компьютеры в корпоративной сети не только для обновлений, но и для доставки файлов и папок, а также выполнения скриптов — задачи выполняются в нерабочее время, не мешая сотрудникам днём.

Изменения для Android-устройств

Кроме новых сценариев киоска, для Android-устройств добавлена удалённая диагностика: через оперативное управление администратор собирает с устройства логи из Logcat по работе мобильного клиента «Аврора Центр».

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

Добавлена поддержка ОС Android 15. «Аврора Центр» поддерживает устройства с 7 по 15 версию, включая AOSP-сборки.

Изменения для устройств на ОС «Аврора»

Кроме режима киоска, для устройств на ОС «Аврора 5.2.1» и выше добавлена ускоренная активация: устройства вводятся в эксплуатацию без учётной записи администратора, что ускоряет их массовую выдачу сотрудникам.

Новое правило управления параметрами A-GNSS повышает точность геолокации в закрытых помещениях и при слабом сигнале GPS.

Приложение «Аврора Центр» для ОС «Аврора 5.2.1» и выше переходит на MDM-профиль, что улучшит дальнейшую поддержку новых версий ОС «Аврора». При обновлении устройств на ОС «Аврора 5.2.1» и выше необходимо будет использовать специальный пакет-мигратор для перевода управления устройства со старого клиента «Аврора Центр» на новый.

«Аврора Центр» сертифицирована ФСТЭК России и является фундаментом для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Применяется в стратегических проектах таких компаний как РЖД, «Аэрофлот», «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа использовалась для управления 360 тыс. устройств в ходе Всероссийской переписи населения.

Администраторы парков устройств с помощью «Аврора Центра» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Кибератаки на российские компании перестали быть примитивными. Теперь почти половина - сложные DDoS-атаки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще