«Первый Бит» объединила учет лекарств, питания, кадров и автотранспорта Приволжского окружного медцентра

Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта комплексной цифровой трансформации для крупного бюджетного медучреждения ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России на основе типовых конфигураций «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» («1С:БГУ»), «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» («1С:ЗКГУ») и отраслевого решения для финансового планирования, управления договорами и согласования документов.

Главным итогом проекта стала сквозная интеграция непрофильных, но критичных для ежедневной работы контуров: питания пациентов, автотранспорта и перевозок, кадров и финансов. Переход на «1С:БГУ» позволил оптимизировать работу планово-экономической службы, обеспечить оперативный план-фактный анализ по центрам финансовой ответственности и отказаться от ручного планирования в Excel.

Прежде учреждение пользовалось связкой из «1С:ЗКГУ» и специализированного отраслевого решения на базе 1С для учета питания, ГСМ и автотранспорта, но эта система имела серьезные ограничения. Например, планово-экономическая работа требовала ведения Excel-таблиц, что негативно влияло на точность и оперативность план-фактного анализа. Также у руководства не было сквозной аналитики по фонду оплаты труда, ставкам, источникам финансирования и бюджетным ограничениям, потому что кадровый и зарплатный контуры не были интегрированы с финансовым планированием.

Руководство медцентра хотело получить единый цифровой контур, в котором все ключевые ресурсы (питание, лекарства, горюче-смазочные материалы, коечный фонд, аптеки, спецоборудование, трудовые ресурсы, бюджет) отражались бы в единой системе координат и могли быть преобразованы в консолидированную аналитику. К тому же, корректная и безотказная работа интеграций с системой «Электронный бюджет» и медицинской информационной системой требовали унификации данных и опоры на типовой функционал актуальных решений «1С».

За объединением учета в единую цифровую систему «ПОМЦ» обратился к специалистам ИТ-интегратора «Первый Бит», подтвердившим глубокую экспертизу в автоматизации учета и бизнес-процессов бюджетных учреждений. Команда нижегородского офиса на пл. Революции провела детальное обследование и реализовали миграцию всего немедицинского учета в «1С:БГУ», «1С:ЗКГУ» и отраслевое решение собственной разработки для финансового планирования, управления договорами и согласования документов, сохранив весь критичный функционал и автоматизировав 140 рабочих мест.

Множество изменений внесено в кадрово-зарплатный блок: контур «1С:ЗКГУ» доработали под сложные сценарии госучреждения. В системе настроена детализированная тарификация с разбивкой по всем источникам финансирования, что полностью заменило ручные таблицы. Автоматизированы сложные расчеты по целевым и ученическим договорам, льготным профессиям, а также формирование полного пакета отраслевой медотчетности (форма 30 «Сведения о медицинской организации», форма 65 «Сведения о хронических вирусных гепатитах», отчеты по стажу, образованию, уволенным и т.д.).

«Нашей команде удалось достичь баланс между типовым функционалом и отраслевой спецификой. Мы пересобрали архитектуру данных: теперь планово-экономическая служба видит онлайн-взаимосвязь между бюджетными назначениями, договорами и фактом исполнения, а начисление зарплаты автоматически отражается в бухгалтерском контуре без ручных проводок. Благодаря этому риск кассовых разрывов и ошибок сведен к минимуму», – отметил руководитель проекта со стороны компании «Первый Бит» в Нижнем Новгороде (офис «пл. Революции») Владислав Тихомиров.

Результатом проекта стало создание единой бесшовной информационной системы. Данные по зарплате и налогам автоматически выгружаются из «1С:ЗКГУ» в «1С:БГУ», а регламентированная отчетность без потерь уходит в «Электронный бюджет» – примечательно, что эта интеграция выполнена полностью на типовом функционале. Интеграция с медицинской информационной системой «АРИАДНА» вывела на свет аптечный учет: поступление, перемещение и списание лекарств теперь отражаются в системе учета автоматически, без двойного ввода данных.

После перехода на типовую конфигурацию «1С», в медцентре снизились объемы сверхнормативных материальных запасов, а прозрачность учета топлива и питания вышла на принципиально новый уровень. В системе настроена детальная ролевая модель доступа, реализованы протоколирование действий и версионирование информации, механизмы резервного копирования и восстановления, соблюдены требования к хранению персональных данных с 3 уровнем защищенности.

«Внедрение интегрированной информационной системы на базе «1С» помогло нам сформировать единый цифровой контур, в котором отображаются все ключевые ресурсы – питание, лекарства, ГСМ, основные средства, трудовые ресурсы, бюджет. Сотрудники избавились от большого количество ручных расчетов, а руководство быстро получает консолидированную аналитику. Деятельность подразделений теперь четко скоординирована, усилен контроль за движением лекарственных средств и расходованием бюджета», – сказал начальник управления цифровой трансформации ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России Максим Балакин.

Проект ИТ-интегратора «Первый Бит» для ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России показывает, что даже крупные федеральные медцентры могут успешно перейти на интегрированную модель управления на базе типового «1С» для бюджетных учреждений, обеспечив быструю окупаемость инвестиций в цифровизацию.