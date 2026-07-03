CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Cloud.ru добавил внешние языковые модели в сервис Foundation Models

Cloud.ru расширил возможности сервиса Foundation Models — теперь в нем доступны не только локально развернутые, но и внешние большие языковые модели от Alibaba, DeepSeek, Z.ai и других глобальных провайдеров. Пользователи смогут выбрать подходящие под конкретные задачи открытые и проприетарные модели и при этом использовать инструменты контроля и безопасности, встроенные в платформу Cloud.ru. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Foundation Models станет единой точкой доступа к широкому пулу моделей от ведущих мировых компаний. Это сделает сервис полноценной альтернативой платформы-агрегатора OpenRouter, которая покинула российский рынок в июне 2026 г. Подключить модели можно будет через единый API и вэб-интерфейс, платить за фактическое использование, сравнивать параметры и цену.

Ключевое отличие сервиса Cloud.ru от OpenRouter — встроенные механизмы безопасности, которые позволят применять сторонние модели в рабочих сценариях и оставлять чувствительные данные внутри корпоративного ИТ-контура. В частности, инструмент Guardrails позволяет автоматически проверять и маскировать корпоративные и пользовательские данные в запросах, минимизируя риски утечек. Более того, система автоматически фиксирует и записывает в алерты мониторинга все случаи обнаружения чувствительных данных.

«Мы развиваем сервис, который объединяет лучшее из двух подходов. Для сценариев, где требуется соблюдение требований 152-ФЗ, Cloud.ru продолжает предлагать наиболее востребованные на рынке модели, развернутые в собственной инфраструктуре. При этом мы подключаем внешние модели, заменяя OpenRouter в России, что позволяет нам масштабировать потребности клиентов и предоставить им доступ к новым моделям сразу после их появления у глобальных провайдеров. Список моделей в каталоге Foundation Models будет регулярно расширяться», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса
Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса Главные ИТ-сценарии

В данный момент в каталоге Foundation Models представлено более 20 популярных больших языковых моделей из семейств GLM, Qwen, DeepSeek, MiniMax, GigaChat и других. Среди уже доступных внешних нейросетей — GLM-5.2, которая появилась на мировом рынке в конце июня и быстро стала одной из самых обсуждаемых новинок благодаря сильным результатам в кодинге и агентных задачах.

C момента выхода сервиса Foundation Models в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2025 года модели обработали 450 млрд токенов. Наиболее востребованы сценарии применения генеративного ИИ клиентами Cloud.ru: разработка, клиентская поддержка, продажи и создание контента.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 года

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще