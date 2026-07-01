AggreGate MES: новое low-code-решение для управления производством

AggreGate представила новую версию системы управления производственными процессами — AggreGate MES. Продукт построен на базе low-code-платформы AggreGate и предназначен для планирования, отслеживания и анализа эффективности оборудования.

AggreGate MES — это связующее звено между стратегическим планированием производства (ERP-уровень) и оперативным управлением технологическим оборудованием (SCADA/PLC-уровень). Решение ориентировано на предприятия, стремящиеся повысить прозрачность, управляемость и эффективность производственных процессов, особенно в отраслях с высокими требованиями к точности и контролю.

Продукт реализован как гибкое low-code-решение, что позволяет адаптировать систему под уникальные требования предприятия без глубокой разработки. AggreGate MES состоит из набора специализированных модулей, каждый из которых представляет собой отдельное low-code-приложение. Модульный подход даёт возможность поэтапно внедрять функционал, масштабируя систему по мере роста потребностей бизнеса.

В состав AggreGate MES входят модули:

MES Core — ядро системы, закладывающее базовый каркас для описания производственной среды предприятия в соответствии со стандартом ISA-95. Включает экземплярные модели, описывающие ключевые сущности: иерархию производственных объектов, цифровые двойники оперативных складов и инструментов, продукты, рецепты и технологические карты. Low-code-архитектура позволяет легко переопределять и дополнять свойства сущностей под специфику конкретного предприятия.

MES P&S (Planning & Scheduling) — модуль для автоматизации планирования и составления производственных расписаний. Ключевой элемент — «Менеджер расписания», который на основе коммерческих заказов и технологических карт строит оптимальное расписание, минимизируя условную стоимость выполнения заказа с учётом доступности оборудования, квалификации персонала и других ограничений. Поддерживаются ручной, автоматический и поэтапный режимы планирования.

MES OEE (Overall Equipment Effectiveness) — инструмент для оценки и повышения эффективности использования оборудования. Рассчитывает OEE на основе трёх ключевых показателей: доступность (Availability), производительность (Performance) и качество (Quality). Платформа позволяет собирать статистику по сменам и другим временным интервалам для детального анализа.

MES T&T (Track & Trace) — модуль для обеспечения прослеживаемости продукции и производственных операций. Логирует изменения в различных сущностях MES-системы, позволяя восстановить состояние любого объекта на конкретный момент времени. Строит граф прослеживаемости в прямом и обратном направлении: от партии готовой продукции к сырью и обратно. Критически важен для пищевой, фармацевтической и других регулируемых отраслей.

Ключевые возможности решения:

Управление рецептами, спецификациями и маршрутами: версионный контроль и утверждение изменений.

Планирование и диспетчеризация: создание производственных заказов, назначение на линии и смены, учёт ограничений по мощности.

Управление качеством: контроль в процессе производства, сбор данных SPC, отслеживание дефектов.

Производственная отчётность: сменные отчёты, сводки по эффективности, экспорт в PDF и Excel.

HMI и визуализация процессов: drag-and-drop редактор операторских экранов со встроенной библиотекой символов, работа в браузере на любом устройстве.

Исполнение на рабочем месте оператора: списки задач, электронные рабочие инструкции, подтверждение операций, сканирование штрих-кодов и RFID.

Электронные таблицы и ввод данных: табличные интерфейсы для ручного ввода данных о качестве, производственных журналов, параметров рецептов.

AggreGate MES построен на единой платформе AggreGate, разделяя общую архитектуру, модель данных и среду инжиниринга с другими продуктами (SCADA/HMI, мониторинг, EAM/BI). Это исключает необходимость в промежуточных слоях интеграции. Решение может быть развернуто в облаке, локально на серверах заказчика или на периферийном оборудовании (включая ARM-системы) под управлением Windows или Linux.

Илья Чернякович, исполнительный директор и CTO AggreGate, сказал: «С AggreGate MES мы закрываем ещё один важный слой в цифровизации производства — между ERP и оборудованием. Наши заказчики получают не просто ещё одну систему, а гибкий low-code-инструмент, который можно адаптировать под реальные процессы, а не подгонять процессы под систему. Это особенно ценно для отраслей с жёсткими требованиями к прослеживаемости и качеству».