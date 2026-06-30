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Selectel представил новую версию собственной операционной системы SelectOS

Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске новой версии собственной серверной операционной системы SelectOS. В новой версии системы на пакетной базе Debian 13 c использованием ядра Linux 6.12.86 улучшен пользовательский опыт, полученный в ходе работы с предыдущими версиями продукта, и учтены требования для сертификации во ФСТЭК. Всё это обеспечивает более высокий уровень поддержки современного оборудования и драйверов.

Ключевым преимуществом обновленной SelectOS 2.0 является сочетание актуальной технологической базы и удобной модели эксплуатации. Для команд, работающих в экосистеме Debian и Ubuntu, это позволяет развивать серверную инфраструктуру без сложных миграций на другие семейства дистрибутивов, сохраняя привычные подходы к управлению пакетами, обновлениям и администрированию. Такой подход снижает операционные риски, сокращает затраты на обучение специалистов и упрощает внедрение системы в существующие ИТ-процессы. Отдельное внимание в SelectOS 2.0 уделено готовности к ИИ-нагрузкам: система протестирована на совместимость с драйверами ведущих производителей GPU и может использоваться как основа для инфраструктуры машинного обучения, работы с нейросетевыми моделями и сервисами генеративного ИИ.

Важным аспектом новой версии является внедрение управляемой цепочки поставок: собственные репозитории с GPG-подписью обеспечивают контроль происхождения каждого пакета, а серверный фокус дистрибутива, исключающий лишние десктопные компоненты, существенно сокращает поверхность атаки за счет минимизации потенциально уязвимого кода. Для специалистов по информационной безопасности SelectOS 2.0 предлагает отдельный канал для security-обновлений и гарантирует прозрачность изменений, что критически важно для соблюдения корпоративных ИБ-политик и регуляторных норм.

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«Для бизнеса операционная система — это не просто технологическая база, а часть критической IТ-инфраструктуры, от которой зависят бесперебойная работа сервисов, информационная безопасность и скорость развития компании. SelectOS 2.0 позволяет обновлять серверный стек без прерывания привычных процессов эксплуатации: команды получают знакомую Debian-среду, вендорскую поддержку, прозрачное происхождение пакетов и управляемый цикл обновлений. Мы создали эту версию с учетом требований корпоративных клиентов, регуляторной среды и задач долгосрочного развития инфраструктуры. Для компаний это надежная российская альтернатива внешним дистрибутивам и технологическая основа, на которую можно опираться в ближайшие годы», — отметил Кирилл Дмитриев, директор департамента системного ПО Selectel.

SelectOS доступна для работы в формате ISO для физических серверов и виртуальных машин, в QCOW2 для облачных сред, а также в контейнерных образах, что позволяет компаниям стандартизировать развертывание в различных контурах и упростить процессы аудита и поддержки. Операционная система входит в реестр российского программного обеспечения и доступна на облачных и выделенных серверах Selectel, обеспечивая работу в полностью контролируемой инфраструктуре с поддержкой на всех уровнях.

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