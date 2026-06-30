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«Роса Хром» будет доступна для одноплатных компьютеров Napi

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и проект «Напи» (NapiLab, ГК «Ниеншанц-Автоматика») объявили о начале технического сотрудничества. В рамках партнерства операционная система «Роса Хром 13» будет доступна для линейки отечественных одноплатных компьютеров Napi — модулей Napi-C, Napi-P и одноплатного компьютера Napi2.

«Роса Хром 13» — это современная операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории Rosa 13. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность.

Для заказчиков партнерство означает возможность использовать надежную программно-аппаратную связку: отечественные устройства Napi на базе процессоров Rockchip и российскую операционную систему «Роса Хром 13» в едином комплекте, с официальной поддержкой со стороны обоих разработчиков.

«Для промышленных заказчиков, госсектора и предприятий с повышенными требованиями к информационной безопасности важно получать не отдельные компоненты, а готовую и поддерживаемую технологическую связку. Сотрудничество с проектом «Напи» расширяет сценарии применения «Роса Хром» на одноплатных компьютерах и вычислительных модулях, в том числе в задачах промышленной автоматизации, встраиваемых систем и критической информационной инфраструктуры», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Сочетание компактных промышленных модулей Napi и сертифицированной «Роса Хром» закрывает запрос рынка на доверенные встраиваемые решения. Заказчик получает не разрозненные компоненты, а проверенную связку с гарантированной поддержкой», — отмечают в проекте «Напи».

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В настоящий момент идут финальные тесты образов «Роса Хром «на всех трех платформах — проверяются загрузка, работа сетевых интерфейсов, периферии RS-485 и CAN, а также стабильность под нагрузкой. По завершении тестирования «Напи» начнет поставку устройств с предустановленной и официально поддерживаемой «Роса Хром». О доступности готовых конфигураций будет объявлено дополнительно.

Управление и мониторинг устройств доступны через веб-интерфейс NapiConfig.

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