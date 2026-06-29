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«Касса самообслуживания» для книг: как работают RFID-шкафы в ОМБ Перми

Объединение муниципальных библиотек Перми внедрило RFID-шкафы самообслуживания для самостоятельной выдачи и возврата книг. Решение разработала компания «РСТ-Инвент». Новые мобильные точки позволяют читателям получать и сдавать литературу без участия библиотекаря, а библиотечной системе — расширять присутствие в городе без открытия новых филиалов. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент» .

RFID-шкафы уже работают в разных районах Перми. Один установлен на улице Уинской 3 в одном здании с Центром детского творчества, еще один — в библиотеке № 22 на улице Ласьвинской.

Устройство представляет собой автономную точку книговыдачи, работающую по принципу кассы самообслуживания или киоска. Читатель выбирает книгу на витрине, авторизуется с помощью электронного читательского билета и самостоятельно оформляет выдачу через встроенный терминал. Процесс занимает менее минуты.

Шкаф интегрирован с автоматизированной библиотечной системой по протоколу SIP2: все операции автоматически фиксируются в электронном каталоге и читательском формуляре. Через терминал можно вернуть любую книгу из фонда ОМБ, числящуюся за читателем, не только ту, что была взята в этом шкафу. Здесь же доступен личный кабинет: список книг на руках, сроки возврата и возможность продления без обращения к сотруднику.

По словам регионального директора «РСТ-Инвент» Дмитрия Сазонова, технология позволяет перенести библиотечный сервис в места ежедневного посещения горожан.

«RFID-шкаф — это новая точка присутствия библиотеки в городской среде. Жители города уже привыкли получать услуги через цифровые сервисы, постаматы и системы самообслуживания. Мы фактически переносим этот опыт в библиотечную сферу, сохраняя полный контроль над фондом и всеми операциями с книгами», — сказал Дмитрий.

В компании «РСТ-Инвент» считают, что внедрение RFID-шкафов меняет подход к библиотечному обслуживанию. Получение и возврат литературы занимают 30–60 секунд вместо нескольких минут при традиционной выдаче. При этом книги становятся доступными вне привычных библиотечных пространств — рядом с местами учебы, работы и повседневными маршрутами жителей.

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Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

Для библиотек технология позволяет создавать дополнительные точки обслуживания без аренды новых помещений и расширения штата. Автоматизация выдачи и возврата также снижает нагрузку на сотрудников и популяризирует фонд.

Кроме того, RFID-шкафы выполняют функцию рекомендательных витрин. Библиотеки могут размещать в них тематические подборки, школьные списки литературы, книги лауреатов премий и другие специально сформированные коллекции.

«Терминал самостоятельной выдачи книг, «Автономная библиотека», настоящая «палочка-выручалочка» в тех микрорайонах Перми, где нет стационарной муниципальной библиотеки», — сказала Светлана Николаевна Хаерзаманова, директор МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек».

В ОМБ Перми отмечают, что такие решения становятся одним из инструментов цифровой трансформации библиотек и позволяют интегрировать традиционные культурные сервисы в современную городскую инфраструктуру.

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