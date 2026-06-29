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3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11»

«Базальт СПО» и «Varwin» подтвердили совместимость программного обеспечения Varwin на операционной системе «Альт Рабочая станция 11».

Проведенные испытания показали стабильность установки, запуска, работы и обновления. По результатам тестирования оформлен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу Varwin в ОС «Альт Рабочая станция 11».

«Varwin Education», версия ПО Varwin для образования — это образовательная среда для обучения программированию через разработку интерактивных 3D/VR/AR-миров. ПО используется в основном, дополнительном и высшем образовании. Начиная с Blockly осуществляется плавный переход к Python и генерации контента с помощью искусственного интеллекта. Входит в реестр российского ПО (№11512), соответствует приказу №838 Министерства просвещения РФ и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«Альт Рабочая станция 11» — операционная система с удобной рабочей средой GNOME и большим набором предустановленных приложений. В операционной системе имеется поддержка большинства видеокарт Nvidia 2010—2025 г. выпуска, включая 50 серию, а также возможность использования шлемов виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение. ОС включена в Единый реестр российских программ (№1292).

Совместное использование «Альт Рабочая станция» и Varwin открывает новые возможности для обучения программированию и разработки виртуальных приложений при импортозамещении в российском образовании.

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«Тестирования показали, что платформа Varwin полностью работоспособна и стабильна в ОС «Альт Рабочая станция 11», что позволит школам, колледжам и вузам беспрепятственно обучать детей современным ИТ-компетенциям: от визуального и классического программирования до разработки виртуальных приложений с ИИ, используя полностью отечественный стек ПО», — сказал Семен Луканов, основатель и директор по продукту Varwin.

«Альт Рабочая станция 11» поддерживает самое современное оборудование, что позволит использовать ПО Varwin не только для разработки 3D/VR/AR-контента, но и полноценно протестировать виртуальные приложения на VR-шлемах. В результате образовательные организации получают готовую ИТ-среду для обучения программированию», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

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