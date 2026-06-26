M1Cloud: Итоги первого полугодия 2026 г. российского облачного рынка

2024-2025 гг. проходили под знаменем экстренной миграции и заполнения ниш ушедших вендоров, в начале 2026 г. рынок начал фильтровать решения через призму совокупной стоимости владения, доступности железа и реальной облачной экспертизы. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, подвел итоги первого полугодия 2026 г. и дал прогноз на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Логистика как конкурентное преимущество

В условиях отсутствия прямых поставок от глобальных вендоров, рынок адаптировался к параллельному импорту и использованию альтернативных платформ. Для российского облачного рынка теперь норма, что нет унифицированного стека.

Однако в первом полугодии 2026 г. проблема трансформировалась: дефицит сместился с серверов на компоненты и сетевое оборудование. Заказчики готовы переплачивать за облако, чтобы не брать на себя риски простоя поставок и ремонта.

Победа операционной эффективности

Мультиоблако как гарантия независимости столкнулось с реальностью кадрового голода и сложностями администрирования. Стоимость поддержки полноценного мультиоблака выросла на 40% из-за дефицита мультикомпетентных DevOps-инженеров. Бизнес стремится снизить операционные расходы, предпочитая делегировать обслуживание сложной облачной инфраструктурой, поэтому в первом полугодии 2026 г. на рынке одна из востребованных моделей «Primary + Backup» (продуктовые / критические системы и резервные копии) – консолидация ИТ-систем у одного-двух стратегических провайдеров. Основной провайдер берет на себя 80% нагрузки и ответственность за интеграцию, второй используется исключительно как аварийный контур или для специфических сервисов (например, высокопроизводительные GPU-кластеры для ИИ).

ИИ как инфраструктура

В 2026 г. помимо нехватки на рынке высокопроизводительных GPU, рост плотности вычислений для ИИ уперся в лимиты электропитания стойко-мест. ИИ перестал быть отдельной вертикалью в бизнесе и стал параметром инфраструктуры – в приоритет выходит безопасность ИИ-моделей. Заказчики запрашивают не просто «GPU-сервер», а «платформу для инференса» с встроенными инструментами ИИ-безопасности.

Архитектура вынужденного компромисса

Тренд на гибридность в 2026 г. трансформировался из стратегического выбора в тактику управления рисками дефицита. Заказчики строят гибрид, потому что публичное облако не может гарантировать SLA на определенные типы нагрузок из-за фрагментации парка, а приватное – слишком дорого масштабировать под пики. Таким образом, критичные ядра систем остаются на собственном или выделенном железе (bare metal), а эластичные фронтенды уходят в публичное облако. Это усложняет архитектуру, но страхует от простоев. В такой ситуации провайдер становится интегратором разнородных сред.

Замедление темпов при росте чека

По предварительным оценкам аналитиков M1Cloud, объем рынка облачных сервисов в России по итогам первого полугодия 2026 г. составил около 450 млрд руб. Годовая динамика роста замедлилась до 25-30% (против 35-40% в аналогичном периоде 2025 г.). При этом доля IaaS в структуре рынка занимает около 60%. Номинальное увеличение выручки провайдеров во многом обеспечено не кратным ростом потребления ресурсов, а индексацией цен из-за удорожания логистики оборудования и энергоносителей.

Рынок продолжает консолидироваться, но не столько через поглощение крупных игроков, сколько через покупку компетенций и готовых мощностей, где объектом покупки выступают не клиентские базы, а развернутые кластеры с подключенной мощностью и штатом облачных инженеров, способных работать с гетерогенным парком.

Прогноз по итогам 2026 г.

Российский облачный рынок остается одним из самых маржинальных в ИТ-секторе. Рынок сохранит темпы роста в диапазоне 25-30%, но драйвером станет не количество заказчиков, а глубина проникновения сервисов. Наибольший рост покажут игроки со зрелым стеком, диверсифицированной базой поставок оборудования, собственной инженерной экспертизой и с опытной командой эксплуатации. Роль провайдера окончательно трансформировалась в технологического партнера и инфраструктурного интегратора, который способен обеспечить непрерывность бизнеса заказчика в условиях турбулентной внешней среды.