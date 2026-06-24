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Ритейл и e-commerce увеличили закупки ИТ-решений для цифровой трансформации на 46%

Рынок ИТ-решений для управления продажами, клиентским сервисом и цифровыми процессами в России увеличился на 42% за январь–май 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом ритейл и компании электронной коммерции демонстрируют более высокую динамику – рост закупок в этом сегменте составил 46%, опережая среднерыночные темпы, следует из данных электронной торговой площадки «ТендерПро». Об этом CNews сообщили представители ООО «ТендерПро».

На Москву и Московскую область приходится 54% закупочных процедур. Санкт-Петербург занимает второе место с долей 22%. В число наиболее активных городов также входят Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Среди растущих направлений – решения с применением искусственного интеллекта для ритейла – от персонализации клиентского опыта и интеллектуального поиска до автоматизации контента и аналитики данных (+52%), CRM-системы (+44%), мобильные приложения для продаж (+31%) и интернет-магазины (+25%). Отдельное направление составляют платформенные и инфраструктурные решения для модернизации ИТ-архитектуры и перехода к микросервисным системам (+39%).

Устойчивый рост демонстрируют и решения экосистемы «»: закупки проектов по внедрению «1С:ERP» увеличились на 43%, а «1С:Управление торговлей» – на 41%.

Рост закупок связан с развитием онлайн-каналов продаж, расширением мобильной коммерции и усилением конкуренции за клиента. Компании переходят к интеграции интернет-магазинов, CRM-систем, программ лояльности, складского учета и финансовых процессов в единые цифровые контуры.

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Дополнительным фактором остается обновление ИТ-инфраструктуры и переход на отечественное программное обеспечение. Бизнес смещается от точечной автоматизации к комплексным платформенным решениям, охватывающим весь цикл взаимодействия с клиентом – от привлечения до повторных продаж.

«Ритейл и e-commerce сегодня конкурируют не только ценой и ассортиментом, но и скоростью обработки заказов и качеством клиентского опыта. Поэтому растет спрос на интегрированные решения, которые позволяют объединять все каналы продаж и получать сквозную аналитику по клиентскому поведению», – сказала Елена Астафьева, коммерческий директор «ТендерПро».

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