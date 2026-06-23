«К2Тех» запускает RuClaw — платформу для безопасного развертывания ИИ-агентов в корпоративном контуре on-premise

Компания «К2Тех» объявила о запуске RuClaw — платформы для развертывания ИИ-агентов внутри защищенного периметра корпоративных систем. Решение ориентировано на организации с высокими требованиями к контролю и защите данных и полностью соответствует 152-ФЗ и отраслевым стандартам. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Основным сдерживающим фактором для интеграции ИИ-агентов в корпоративную среду остаются риски утечки данных при использовании облачных SaaS-сервисов, отсутствие прозрачности логики принятия решений, недостаточная ролевая модель разграничения доступа и зависимость от одного вендора. RuClaw устраняет перечисленные риски и позволяет внедрять ИИ-инициативы в безопасном и контролируемом контуре: платформа работает в режиме on-premise.

RuClaw обеспечивает централизованное управление деятельностью ИИ-агентов с полной записью всех операций. Ключевые элементы — локальное развертывание: данные остаются внутри контура организации, все чувствительные сведения в базе данных надежно зашифрованы; контроль действий и доступ: разграничение прав по ролям и атрибутам пользователя, предусмотрено ограничение выполняемых команд, блокировка опасных операций и согласование критических действий с оператором; защищенный журнал аудита: каждая запись связана с предыдущей через шифрование, что исключает скрытое изменение данных. Фиксируется, кто, когда, что сделал и на каком основании; мультивендорность: поддержка российских и зарубежных LLM, а также локальных моделей. Смена провайдера выполняется без перезапуска сервисов.

Решение интегрируется с любыми корпоративными системами, почтовыми сервисами, мессенджерами и внутренними базами знаний, используя библиотеку из 50+ инструментов. Архитектура предусматривает работу с различными LLM-моделями, включая российские разработки, без привязки к единственному провайдеру.

Low-code платформы фиксируют сценарий работы агента на этапе внедрения, что по сути предлагает клиенту автоматизацию отдельной функции с элементами ИИ. RuClaw использует иной подход: пользователь определяет набор навыков и инструментов агента без программирования логики, а в процессе эксплуатации самостоятельно дообучает его — расширяет компетенции, актуализирует базу знаний. В результате агент не привязан к изначальному сценарию и может перестраиваться под изменяющиеся задачи сотрудника.

«Ключевой барьер для корпоративного внедрения ИИ-агентов сегодня — не отсутствие on-premise решений, их на рынке достаточно. Проблема в методологии: большинство платформ предлагают автоматизацию по заранее определённой вендором логике, тогда как бизнесу требуются инструменты, способные эволюционировать вместе с пользователем. Мы отказались от этой модели и реализовали платформу, где сотрудник самостоятельно управляет развитием агента, а все операции логируются для обеспечения контроля и аудита», — сказал Василий Мухин, руководитель направления по корпоративным платформам и ИИ в «К2Тех».

В платформе собраны 50+ встроенных инструментов, поддержка 9+ LLM-провайдеров, пять уровней защиты, запуск за 30 сек без сложной настройки, 48 отключаемых shell-команд и 50+ REST API для интеграций.

Эксперты «К2Тех» обеспечивают сопровождение на всех этапах внедрения: от ИИ-консалтинга и аудита инфраструктуры до проектирования отказоустойчивой среды для ИИ-нагрузок (MLOps и LLMOps), безопасности и соответствия регуляторным требованиям, а также поддержки и развития внедренных решений.



