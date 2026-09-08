Московское метро потратит больше 700 миллионов на новые серверы, СХД и ПО

Московский метрополитен закупает программно-аппаратный комплекс корневой ИТ-инфраструктуры на 723,98 млн руб., включающий серверы, системы хранения данных, коммутаторы и сертифицированное ФСТЭК программное обеспечение для виртуализации и резервного копирования.



Модернизация ИТ-инфраструктуры

Как выяснил CNews, для московского метрополитена закупят программно-аппаратный комплекс для модернизации корневой ИТ-инфраструктуры на 723,98 млн руб.

Эту информацию можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 1 сентября 2026 г. техническом задании. Заявки на участие в тендере заказчик принимает до 17 сентября.

Согласно техническому заданию, поставка включает серверное и сетевое оборудование, две системы хранения данных, программное обеспечение для виртуализации, резервного копирования и мониторинга инфраструктуры, а также сертификат на техническую поддержку информационно-технологического оборудования.

Официальный сайт мэра и правительства Москвы Московский метрополитен закупает программно-аппаратный комплекс корневой ИТ-инфраструктуры на 723,98 млн руб.

Все оборудование и программное обеспечение должны быть поставлены в течение первых 50 календарных дней с даты заключения контракта.

Серверная часть

Документация предполагает поставку широкой номенклатуры серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных и лицензионного программного обеспечения.

В перечень входят два типа стоечных серверов: основной сервер (в количестве 22 штук) с двумя процессорами с частотой не менее 2,6 ГГц и объемом оперативной памяти от 64 ГБ на модуль, а также дополнительный сервер для вспомогательных задач.

Для организации высокоскоростных каналов передачи данных закупаются трансиверы (292 штуки) со скоростью передачи от 20 Гбит/с и коммутаторы двух уровней — управляемые устройства с пропускной способностью от 100 Гбит/с до 4 Тбит/с.

Особое внимание уделяется системам хранения данных: приобретаются две дисковые сетевые СХД — одна класса SAN для хранения виртуальных машин с объемом кэш-памяти контроллера от 512 ГБ, и вторая класса NAS для резервного копирования, оснащенная жесткими дисками и твердотельными накопителями общим объемом, достаточным для обеспечения сохранности больших массивов информации.

Покупают и ПО

В частности, метро приобретает программные средства для создания и управления виртуальной инфраструктурой. Они должны обеспечивать создание виртуальных машин, управление учетными записями, мониторинг и аудит, а также работу кластеров высокой доступности.

Всего предусмотрено 19 единиц ПО виртуализации.

Отдельный программный комплекс предназначен для резервного копирования и восстановления серверов, виртуальных машин, баз данных и приложений. Он должен обеспечивать проверку целостности и электронную подпись резервных копий, их преобразование по ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик», защиту от случайного удаления и работу по расписанию. Таких лицензий закупается 22 штуки.

Еще три единицы ПО предназначены для медиасервера системы резервного копирования. Он должен обеспечивать хранение резервных копий в виде пула однотипных устройств и поддерживать блочные устройства, файловые системы, ленточные библиотеки, VTL и облачные хранилища S3 и MinIO.

Еще одна крупная позиция — 110 экземпляров операционной системы общего назначения. Она должна использоваться для обработки и защиты информации, в том числе информации ограниченного доступа.

В требованиях предусмотрены идентификация и аутентификация пользователей, разграничение полномочий и контроль целостности файловой системы и исполняемых файлов. ОС также должна препятствовать определенным операциям с системными каталогами и файлами, установке ПО и запуску или остановке системных процессов.

Для этой программной части установлен уровень доверия ФСТЭК не ниже четвертого.

Отдельно заплатят за контроль инфраструктуры

Для управления физическим ИТ-хозяйством метро закупает специализированную платформу мониторинга. Она должна контролировать серверы и сетевое оборудование по ICMP, SNMP, IPMI, SSH, Redfish и другим протоколам.

Система должна автоматически обнаруживать оборудование и его комплектующие, получать информацию об их состоянии, вести учет оборудования и лицензий, выполнять групповые операции и обновлять прошивки. Предусмотрена работа с LDAP/FreeIPA, двухфакторной аутентификацией и ролевой моделью доступа.

К этой платформе дополнительно приобретается расширение лицензии на 36 единиц оборудования и отдельная лицензия для учета до 5000 единиц оборудования.