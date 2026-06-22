Подтверждена совместимость zVirt с ИТ-оборудованием «Булат»

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и производитель ИТ-оборудования «Булат» подтвердили совместимость системы виртуализации zVirt с серверами и СХД «Булат» под управлением Raidix. Совместимость решений позволит ускорить построение отказоустойчивой технологически независимой инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Тестирование охватило три группы сценариев совместной работы: работа с хранилищами, виртуальными машинами и сетевыми интерфейсами. В частности, подтверждена высокая производительность СХД при подключении доменов хранения по протоколам FC, NFS и iSCSI. Корректно работают основные функции отказоустойчивости: миграция ВМ, сохранение доступа к LUN при потере части путей, объединение сетевых интерфейсов. Решение готово к промышленной эксплуатации: подтверждена возможность работы с Windows и Linux виртуальными машинами, возможность горячего добавления и изъятия ресурсов, экспорт и импорт шаблонов, поддержка модуля доверенной загрузки.

Совместимость позволяет предприятиям использовать zVirt на серверах и СХД «Булат» без опасений, что компоненты окажутся несовместимыми. Это снижает риски при внедрении, ускоряет переход на полностью отечественную аппаратно-программную инфрастуктурную базу и облегчает дальнейшее масштабирование.

«zVirt в связке с оборудованием «Булат» на базе Raidix обеспечит стабильную и отказоустойчивую работу с высоконагруженными базами данных, «1С» и другими «тяжелыми» бизнес-приложениями. Решения позволят строить инфраструктуру на базе российских технологий, упростив ее обслуживание и управление. Например, zVirt позволяет объединять несколько доменов хранения в кластеры с возможностью автоматической балансировки нагрузки по объему данных», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«Подтверждение совместимости — значимый шаг к созданию технологически независимой отечественной ИТ-инфраструктуры. Данное совместное решение обеспечивает высокую производительность и надежность, позволяя заказчикам строить отказоустойчивые решения, полностью соответствующие современным требованиям бизнеса», — сказал Александр Акимов, директор департамента по работе с предприятиями государственного сектора компании «Булат».

«Совместимость СХД «Булат» на базе ПО Raidix 5 с системой zVirt позволяет заказчикам эффективно задействовать возможности виртуализации и обеспечивает необходимую уверенность в надежности хранилища. Уверен, что это сочетание высокотехнологичных российских продуктов найдет применение во множестве проектов и отраслей, а благодаря функциональности ПО Raidix 5 проектирование и администрирование СХД будет удобным и эффективным», — сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».