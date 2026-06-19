«Обит»: ИИ может увеличить эффективность коммерческих объектов до 20%

По оценке оператора ИТ-решений «Обит» ИИ может повысить рентабельность объектов коммерческой недвижимости на 15–20%. Макроэкономические факторы, дефицит кадров и увеличение операционных расходов заставляют девелоперов искать новые инструменты повышения эффективности объектов. Одним из таких инструментов становится ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

По оценкам «Яков и партнеры», потенциальный эффект от внедрения ИИ в девелопменте может достигать 900 млрд руб. Однако масштабное внедрение таких решений пока остается ограниченным. Среди ключевых барьеров эксперты выделяют низкое качество данных, риски информационной безопасности, отсутствие комплексной ИИ-стратегии и бизнес-метрик, а также адаптацию и обучение сотрудников. При этом практика показывает, что наибольших результатов добиваются компании, которые рассматривают ИИ как элемент долгосрочной стратегии развития и вовлекают топ-менеджмент в технологические проекты.

О том, где именно ИИ способен принести ощутимый экономический эффект в коммерческой недвижимости, рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Обит» Кирилл Строганов.

«Маржинальность отрасли в первую очередь зависит от макроэкономики, стоимости денег, спроса, отраслевых показателей. Тем не менее такой инструмент, как ИИ, на уровне отдельных процессов действительно может повысить рентабельность объекта коммерческой недвижимости в среднем на 15–20%. Основные составляющие в девелопменте это строительство и эксплуатация. В эксплуатации ИИ помогает анализировать спрос, трафик, деятельность арендаторов, и за счет этого выстраивать более эффективную модель доходности. С другой стороны, можно выстроить автоматизированную аналитику по эксплуатации инженерных систем объекта — энергоснабжения, отопления, оценки аварийности, и таким образом гибко планировать ресурсы на модернизацию. В плане строительства ИИ помогает с помощью анализа больших данных планировать комплексное развитие территорий градостроительного уровня. То есть продумывать, какой объект и где строить, учитывая транспортную нагрузку, соседние объекты, пешеходный трафик. Также ИИ позволяет точнее считать бюджет на строительство, например, расход материалов. При этом важно понимать, что эти сценарии не будут работать без выстроенной стратегии и привлечения экспертов, которые способны интегрировать технологию в бизнес-процессы девелопмента».