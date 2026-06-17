54% запросов к ИИ-ассистенту SkillStaff завершились подбором специалистов — что спрашивали остальные

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала обращения пользователей к ИИ-ассистенту для подбора специалистов под бизнес-задачи. По итогам тестового периода чуть более половины запросов были напрямую связаны с поиском исполнителей, а остальные охватывали более широкий круг рабочих и повседневных задач. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

С февраля по июнь 2026 г. сервис обработал более 5000 обращений к ИИ-ассистенту SkillStaff. Анализ показал: 54% обращений были напрямую связаны с поиском специалистов под бизнес-задачи, что подтвердило устойчивый интерес к основному сценарию использования продукта.

Оставшиеся 46% нецелевых запросов дали детальный срез того, как аудитория на практике взаимодействует с корпоративным ИИ-инструментом. Запросы по учебным рефератам и докладам составили 40%. На втором месте тестирование: четверть запросов — приветствия и случайный набор символов. Третий по объему сегмент, 17% — бытовые и творческие темы: советы по уходу за собой и прическам, вопросы про моду и пошив одежды, написание стихов и песен.

«Мы увидели, что на рынке есть свои представления о том, как пользоваться ИИ помощником. В основном пользователи восприняли его буквально как ассистента, которому можно делегировать любые дела. Это закономерно: культура работы с ИИ только формируется. Наша задача сейчас — более комплексно собирать и структурировать запрос от пользователей, чтобы точнее подбирать под него подходящее решение», — отметил Олег Калмахелидзе, CPO SkillStaff.

По итогам тестирования компания запускает два дополнительных инструмента. ИИ-брифовщик помогает заказчику точно сформулировать запрос: уточняет ключевые параметры задачи и формирует структурированное описание для дальнейшего поиска исполнителей. Параллельно запускается ИИ-расшифровщик резюме: система анализирует профили специалистов в разрезе конкретной задачи, что позволяет точнее выстраивать подбор. Одна и та же бизнес-задача может решаться по-разному: через рекрутинг, аутстаффинг, аутсорсинг или консалтинг. Выбор подхода остается за заказчиком, а задача цифрового помощника — предложить наиболее релевантные варианты в зависимости от контекста запроса.