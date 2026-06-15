«Профсталь» внедрила «nanoCAD Механика Pro» в цифровую экосистему

Компания «Профсталь», производитель домов из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), одновременно решает задачи строительства и машиностроения, создавая в одной системе и 3D-модели зданий, и детали для ремонта производственного оборудования. Для этих задач компании требовалось найти платформу, которая соответствовала бы принятым на предприятии стандартам проектирования и помогала решать широкий спектр задач. «Профсталь» выбрала программу «nanoCAD Механика Pro». Об этом CNews сообщили представители компании «Нанософт».

Пилотный проект «Современный энергоэффективный дом из ЛСТК» показал, что решение хорошо вписывается в цифровую экосистему полного цикла.

В результате пилотного проекта на базе одной платформы были объединены создание 3D-моделей для аддитивного производства, проектирование строительных конструкций (ЛСТК), автоматическое формирование спецификаций, а также – автоматизирован документооборот путем интеграции с системой «1С:ERP».

Создания моделей для печати на 3D-принтерах

При изготовлении изделия на 3D-принтере модель импортируется из «nanoCAD Механика Pro» в формат STEP, после чего через программу 3D Slicer осуществляется ее загрузка и 3D-печать. На производстве используется оборудование, которое проходит ремонты и подвергается доработкам, а при создании и печати 3D-модели появляется возможность оперативно протестировать размещение заменяемых или новых деталей в оборудовании.

Тестовое проектирование таких изделий с использованием «nanoCAD Механика Pro» показало хорошие результаты. В дальнейшем планируется активно расширять номенклатуру напечатанных прототипов.

Современный и энергоэффективный дом из ЛСТК

Работа началась с пополнения в среде nanoCAD библиотеки стандартных профилей ЛСТК и типовых соединений. Затем была разработана проектная 3D-модели здания в «nanoCAD Механика Pro». Проведено автоматическое формирование спецификаций и ведомостей материалов непосредственно на основе данных 3D-модели. Это исключило необходимость в ручных подсчетах.

Затем реализована автоматизация документооборота с системой «1C:ERP». Сформированные в «nanoCAD Механика Pro» данные выгружаются в СУБД, после чего они импортируются в учетную систему «1C:ERP», что позволяет автоматизировать создание пакета документов: коммерческого предложения, плана расходов (материалы и работы), внутреннего и внешнего заказов на производство, накладных для перемещения на склады и др. Документы совершают бухгалтерские проводки в учетной системе «1С», на чем хозяйственные операции завершаются.

«Комплексное тестирование программы «nanoCAD Механика Pro» продемонстрировало преимущества решения: от надежных инструментов создания моделей для 3D-печати до оптимизации взаимодействия между подразделениями благодаря единой базе данных. Это позволяет сформировать экосистему полного цикла – от первых шагов проекта до его завершения», – сказала Мария Ткаченко, начальник службы промышленно-гражданского строительства АО «Профсталь».