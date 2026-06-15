«ГрафТех» представил «ГрафДок» — российскую систему согласования технической документации

Российский разработчик программного обеспечения «ГрафТех» объявил о запуске «ГрафДок»: нового модуля в составе редактора технических схем и бизнес-графики «Автограф». Решение позволяет организовать полный цикл работы с технической документацией: от создания схем и документов до их согласования, версионирования, хранения и архивирования в единой цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители «ГрафТех» .

Идея создания «ГрафДок» возникла на основе практического опыта самой компании. В течение многих лет специалисты «ГрафТех» занимались внедрением программных решений на российских предприятиях и сталкивались с типичными сложностями управления документацией. В результате было принято решение разработать собственную систему, которая позволила бы централизовать процессы хранения и согласования документов, а затем интегрировать её непосредственно в экосистему «Автографа».

Сегодня «ГрафДок» представляет собой модуль, который избавляет пользователей от необходимости переключаться между несколькими программами. Документы, схемы и связанные материалы хранятся в едином пространстве с поддержкой древовидной структуры, интеллектуального поиска и контроля версий. Пользователи могут отслеживать историю изменений, видеть актуальный статус согласования и получать прозрачную картину работы над каждым документом.

Появление «ГрафДок» стало ответом на растущий спрос российского бизнеса на импортонезависимые решения для управления документацией. Ранее многие организации использовали зарубежные продукты для совместной работы и согласования документов, однако после ухода части иностранных вендоров и ужесточения требований к использованию программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры вопрос перехода на отечественные платформы приобрёл стратегическое значение.

Результаты пилотных проектов показали высокую эффективность нового решения. По данным «ГрафТех», использование «ГрафДок» позволило сократить количество ошибок в технической документации на 65% благодаря исключению работы с неактуальными версиями документов и централизации процессов согласования. Кроме того, время прохождения согласовательных процедур уменьшилось в среднем на 40%.

При разработке «ГрафДок» особое внимание уделили тому, чтобы внедрение не требовало перестройки уже выстроенных в организации процессов — собственных маршрутов согласования, регламентов хранения версий и каналов коммуникации с подразделениями и подрядчиками.

«ГрафДок» закрывает конкретную боль пользователей, связанную именно с графическими форматами, схемами и чертежами — теми типами документов, с которыми универсальные системы документооборота традиционно работают хуже всего. При этом система поддерживает широкий спектр рабочих форматов: от текстовых (DOC, DOCX, RTF, ODT) до графических, схем и чертежей (PNG, JPG, TIFF, SVG, VSD, VSDX, DWG, DXF, UDX).

Маршруты согласования, правила хранения версий и логика комментирования настраиваются гибко — систему можно адаптировать под существующий процесс, а не подстраивать процесс под неё. Это позволяет интегрировать «ГрафДок» с уже используемыми в организации инструментами без замены или дублирования инфраструктуры.

По словам представителей «ГрафТех», это было ключевым требованием при разработке: продукт должен встраиваться в текущие бизнес-процессы, а не ломать их. Такой подход снижает порог внедрения — пользователи продолжают работать привычным образом, получая контроль версий, прозрачность согласования и единое хранилище графической документации.

В компании отмечают, что внедрение системы помогает не только ускорять реализацию проектов, но и снижать риски утраты критически важной документации, повышать уровень информационной безопасности и обеспечивать соблюдение внутренних регламентов. Для предприятий это означает сокращение издержек, уменьшение вероятности срыва сроков и повышение общей операционной эффективности.

«ГрафДок» уже доступен пользователям в составе платформы «Автограф» и является частью стратегии развития экосистемы продуктов «ГрафТех», направленной на создание единой среды для работы с технической документацией и управления инженерными процессами.