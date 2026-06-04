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Производитель воды «Веха» в семь раз ускорил агрегацию с решением «Контура» для маркировки

ООО «Веха» находится в поселке Чвижепсе между Адлером и горнолыжным курортом Красная Поляна. Он производит до 6 млн бутылок природной питьевой воды в год и поставляет их в крупные отели и казино. «Веха» пользуется экосистемой «Контура» давно: для маркировки внедрили модуль для «» «Контур.Маркировки», для формирования УПД — модуль «Контур.Диадока». Завод регулярно проводит реновации, обновляет оборудование и ПО. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 марта 2025 г. для питьевой воды стартовал поэкземплярный учет: при передаче товаров контрагентам необходимо указывать в УПД все нанесенные в партии продукции коды маркировки.

Анна Жукова, эксперт «Контур.Маркировки» по законодательству: «Этот вид учета требует больше времени и внимания к ошибкам: при несовпадении отгруженных кодов с нанесенными возникнут проблемы с реализацией».

Заводу важно было ускорить отгрузку товаров, в том числе с помощью агрегации (когда маркированная продукция в потребительской упаковке объединяется в паллету). В ООО «Веха» вновь выбрали решение «Контура». Эксперты «Контур.Маркировки» предложили внедрить систему управления линиями (СУЛ), которая помогает управлять оборудованием, автоматизирует маркировку и агрегацию. Предприятиям с большими оборотами СУЛ позволяет ускорить все процессы и снизить вероятность ошибок, поскольку контролирует корректность нанесения кодов.

Для агрегации бутылок с водой в паллеты установили светозвуковую колонну. Она помогает контролировать, чтобы в транспортные упаковки не попала продукция с некорректными кодами. С камеры техзрения на нее поступает информация о браке, и подается сигнал. Оператор на рабочем месте видит, на какой бутылке не читается код маркировки и удаляет ее.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В первый же месяц работы после внедрения СУЛ и нового процесса агрегации скорость сборки паллет выросла в семь раз, а процент брака резко сократился.

Вадим Гришин, главный инженер ООО «Веха»: «Ожидали, что после внедрения будем выпускать до 12 агрегированных поддонов в день. При ручной агрегации процент брака мог достигать 50%. И мы не думали, что автомат будет лучше человека. Но эффект от внедрения превзошел все ожидания! В день линия выпускает до 22 агрегированных поддонов. Раньше, при ручной агрегации, это заняло бы неделю. Таким образом, скорость выросла в семь раз. 99,5% агрегированной продукции уходит с корректно нанесенными кодами, ошибок стало очень мало».

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