МТС и правительство Хакасии договорились о развитии цифровых проектов в республике

МТС и правительство Республики Хакасия сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона. Ключевыми направлениями совместной работы станут реализация инфраструктурных и социальных проектов с использованием цифровых технологий МТС в области интернета вещей, геоаналитики, облачных технологий и больших данных. Планируется, что МТС обновит сеть сотовой связи в 130 населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МТС Инесса Галактионова и Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

В рамках соглашения МТС и правительство Хакасии планируют реализацию пилотного проекта по внедрению частных 5G/5G-ready сетей на территории особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина», которую возводят между Саяногорском и Бейским районом республики. Соглашение также предусматривает сотрудничество в области дальнейшего развития в регионе сети мобильной связи, в том числе увеличения LTE-покрытия в районах, на автодорогах и значимых социальных объектах республики. Обновления затронут более 130 населенных пунктов региона, при этом к началу 2027 г. на сети МТС в Хакасии в Ширинском, Аскизском и Алтайском районах впервые заработают базовые станции стандарта 4G российского производителя «Иртея».

Кроме того, МТС и правительство Хакасии заявили о совместной работе над реализацией проектов на основе технологий искусственного интеллекта в процессах социально-значимых государственных и коммерческих предприятий на территории республики. В частности, в Абакане компания реализует пилотный проект системы мониторинга транспортного потока на основе ИИ на одной из центральных улиц, в дальнейшем планируется развертывание проекта в других локациях республиканской столицы.

«Правительство Республики и компания МТС давно и продуктивно взаимодействуют по различным направлениям. Накопленный МТС опыт реализации цифровых проектов и значимая региональная экспертиза позволят внедрить в Хакасии кастомизированные цифровые решения, актуальные для задач и потребностей республики. Уверена, что расширение сетей, внедрение умных решений в городском хозяйстве, транспорте, агропромышленном секторе, туризме и различных видах бизнеса окажет значимое позитивное влияние на экономику и социальную среду региона», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Соглашение предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития Хакасии. Республика на протяжении последних лет плодотворно сотрудничает с МТС в сферах развития связи, усиления цифрового контура промышленного комплекса, повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона. Мы продолжим совместную работу в этих направлениях и уже наметили новые векторы развития», — сказал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.