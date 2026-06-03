Axoft успешно протестировала ПАК Damask

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявил о завершении тестирования ПАК Damask в собственной демозоне и подтвердил техническую работоспособность решения, возможность его установки и выполнения базовых функций. Продукт успешно прошел нагрузочные испытания и соответствует заявленным характеристикам. В планах Axoft – проведение предпродажных консультаций, демонстраций, пилотов и проектов внедрения Damask для партнеров компании и их заказчиков.

Рост числа запросов на пилотирование Damask стал для команды инженеров Axoft основанием включить решение в портфель компетенций департамента технического консалтинга и провести его всестороннюю демопроверку.

ПАК Damask – средство криптографической защиты данных, реализованное в формате высокопроизводительного отказоустойчивого программно-аппаратного комплекса. Для безопасной обработки конфиденциальных данных Damask использует метод динамической подмены данных, который помогает защищать чувствительную информацию, снижать риски утечек, обеспечивать соблюдение требований 152-ФЗ и безопасно использовать данные в аналитике и ИИ-моделях. Damask является комплексным решением, объединяющим возможности профилирования данных, обеспечения конфиденциальности при работе с СУБД, с документами различных форматов, а также для безопасной работы с ИИ.

На первом этапе тестирования инженеры Axoft совместно со специалистами вендора выполнили инсталляцию ПАК Damask внутри тестового контура компании. Затем был развернут сервер с тестовым веб-приложением и базами данных, после чего специалисты приступили к активной проверке компонентов системы по различным сценариям взаимодействия.

Реализация каждого из сценариев начинается с профилирования данных – встроенный программный модуль выявляет определенные типы данных, например, персональные данные в таблицах или запросах. В сценарии работы с СУБД Damask устанавливается в разрыв между СУБД и приложением и работает как прокси, обеспечивая защиту исходных данных в рабочих системах в потоковом режиме.

Решение нативно поддерживает СУБД MS SQL и PostgreSQL через прокси-серверы. Для веб-инфраструктур предусмотрен прокси-агент REST API. В ходе испытаний на основных операциях с базами данных MS SQL и PostgreSQL задержка, вызванная шифрованием Damask, не превышала 2 миллисекунд, что подтвердило высокую производительность решения даже под нагрузкой. Также был протестирован базовый функционал по работе с нейросетями – нахождение в запросах чувствительных данных и их автоматическая замена на токены.

Поскольку решение работает с активными системами, особое внимание было уделено оценке отказоустойчивости. У Damask она обеспечивается распределенной архитектурой: компоненты комплекса могут работать в кластере, а при сбое основного узла система автоматически переключается на резервный без остановки сервиса.

«В последнее время мы наблюдаем большой интерес к данному решению среди партнеров и их заказчиков. Требовалось выяснить, действительно ли ПАК Damask соответствует всем заявленным характеристикам, в частности, понять, работает ли криптография в потоковом режиме. В ходе изучения продукта мы установили его в тестовом контуре компании, настроили необходимое окружение, проверили базовые и расширенные сценарии работы. По результатам проверки установлено полное соответствие ПАК всем требованиям. Продукт проходит все нагрузочные тестирования и является полностью зрелым решением. Теперь у нас есть возможность продемонстрировать работу этой системы нашим партнерам и их заказчикам», – сказал Алексей Забиронин, руководитель направления отдела технического консалтинга и инженерной поддержки ИБ компании Axoft.

«Damask – принципиально новый подход к обеспечению цифрового суверенитета. Мы не просто защищаем данные, усиливая контроль и вводя новые уровни запретов и ограничений, а меняем саму логику работы с данными, делая их утечку бессмысленной для злоумышленников. Наше решение – новое для рынка, но вполне зрелое с точки зрения практической ИБ, оно помогает как в решении прикладных задач, так и позволяет выполнить требования регуляторов. Отмечу, что в испытаниях Axoft был протестирован базовый сценарий работы с нейросетями. Мы видим запрос рынка на масштабирование корпоративного использования ИИ и активно работаем в этом направлении: в ближайшее время будет представлена полноценная платформа безопасного использования ИИ для бизнеса», – сказал Дмитрий Ковалев, коммерческий директор Damask.

В команде Axoft работают инженеры, прошедшие обучение по направлению. По итогам успешного тестирования Axoft получила демонстрационный стенд продукта, который можно использовать в рамках проведения пресейлов и пилотных проектов. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий поможет партнерам закрывать такие задачи заказчиков, как настройка ПАК Damask, интеграция решения в инфраструктуру данных компании, в том числе профилирование данных СУБД для выявления данных, подлежащих защите; настройка конфигурационных файлов Damask для защиты данных; конвертация защищаемых данных; реинжиниринг процессов/потоков перемещения данных со встраиванием вызовов Damask на необходимых участках.