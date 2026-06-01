«МТС Линк» запустил перевод субтитров на татарский язык на онлайн-встречах

МТС объявила о запуске функции автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в режиме реального времени в формате субтитров на платформе «МТС Линк». Татарский язык — первый среди национальных языков народов России, перевод на который стал доступен на платформе. Инструмент работает на базе российских технологий.

Искусственный интеллект распознает речь спикеров и отображает субтитры в нижней части окна онлайн-мероприятия. Чтобы включить перевод, пользователю достаточно выбрать татарский язык из предложенного списка. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк» по запросу к менеджеру или в техническую поддержку.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«В прошедшем году жители республики провели на «МТС Линк» около 80 тыс. онлайн-встреч и вебинаров – по этому показателю Татарстан стал лидером в списке российских регионов без учета столичных Москвы и Санкт-Петербурга. Активнее остальных платформой для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы пользовались организации из сферы бизнеса и образования, государственные учреждения, а также ИТ компании. Один из востребованных сценариев у пользователей — возможность общаться на родном языке. С учетом того, что на татарском говорят несколько миллионов жителей страны, мы добавили перевод, чтобы участники онлайн-мероприятий могли использовать в коммуникациях и свой родной татарский язык. При этом синхронный перевод с наиболее распространенных языков может быть полезен не только на рабочих совещаниях, но и на всероссийских и международных форумах и конференциях, которые регулярно принимает у себя республика», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в III квартале 2025 г. Основная задача — сделать деловое общение и обучение доступнее для тех, кому сложно воспринимать речь на слух, в том числе для слабослышащих сотрудников. В I квартале 2026 г. «МТС Линк» расширил функциональность субтитров: пользователям стал доступен их перевод на 18 языков в режиме реального времени. Это упростило участие во встречах, конференциях и обучении для разноязычной аудитории.

