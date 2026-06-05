CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Законодательство Цифровизация Электроника
|

За аварии с беспилотными авто в России будут платить владельцы машин, а не разработчики

Согласно новой редакции закона о беспилотных автомобилях, подготовленной Минтрансом, обязанность возмещать ущерб, нанесенный транспортным средством без водителя за рулем, ляжет на его владельца. Закон может вступить в силу уже с осени 2027 г.

Закон о беспилотном транспорте

Минтранс подготовил новую редакцию законопроекта о правилах движения и эксплуатации беспилотных автомобилей, в которой указано, что при ДТП с участием автономного транспортного средства (ТС) возмещать ущерб здоровью потерпевших и их имуществу будут владельцы высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), выяснил «Коммерсант».

В документе также распределяются полномочия федеральных и региональных властей по введению ограничений для беспилотников и добавлены обязанности оператора ВАТС — «незамедлительно» выполнять требования МВД, ГИБДД, Ространснадзора и других служб о приостановке или ограничении эксплуатации автомобиля, предоставлять по запросу силовиков данные о функционировании беспилотных авто.

В Минтрансе рассчитывают, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г. К 2035 г., как указано в материалах к проекту, парк грузовых ВАТС в стране составит 6,69 тыс. штук, к 2050 г. беспилотные ТС будут составлять половину всего автопарка.

За все платить владельцу

Владелец ВАТС, на которого ложится обязанность возмещать ущерб, нанесенный в результате ДТП, сможет направить регрессный иск к фактическому виновнику аварии, которым может быть признан изготовитель.

vats700.jpg
Yandex
Минтранс внес корректировки в проект закона о беспилотных автомобилях

Если по факту причинения ущерба заведено административное или уголовное дело, ответственность будет распределяться. Владелец ВАТС, например, ответит за незаконное изменение конструкции машины; сервисный центр — за некачественное обслуживание; изготовитель — за несвоевременной обновление софта.

В списке таких объектов регулирования указаны также владелец инфраструктуры и дорожные службы.

Полномочия регионов

В новой редакции изменена статья о вводимых ограничениях для беспилотного транспорта.

Российское Правительство будет устанавливать запреты и ограничения на федеральных дорогах, на региональных или межмуниципальных трассах или отдельных городских улицах — субъекты федерации. По данным издания, это была инициатива Санкт-Петербурга.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Власти Северной столицы настаивали на необходимости иметь инструмент введения оперативных запретов для ВАТС на отдельных улицах, например, когда проходят крупные мероприятия, военно-морские парады или во время ликвидации крупного ДТП.

Разделение полномочий отдельно опишут в законе «Об организации дорожного движения». Будут внесены также поправки к закону «О статусе столицы», которые позволят московским властям устанавливать собственные требования.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290