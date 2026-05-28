CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть LTE в пригороде Читы

МТС улучшила телеком-инфраструктуру в одном из густонаселенных пригородов Читы. Благодаря запуску дополнительного оборудования скорость мобильного интернета для более шести тысяч жителей села Засопка возросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Засопка – один из динамично развивающихся пригородов Читы. Благодаря живописному расположению – вблизи озера Кенон и реки Ингода, а также близости к краевой столице – село активно застраивается коттеджными комплексами, новыми микрорайонами и объектами социальной инфраструктуры. За последнее десятилетие численность жителей Засопки увеличилась в 1,5 раза, составив более пяти тысяч человек.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Учитывая растущую нагрузку на сетевую инфраструктуру, связанную с цифровой активностью жителей и активной застройкой пригорода Читы, мы провели работы по модернизации оборудования в одном из густонаселенных сел Читинского округа. Помимо улучшения скоростных характеристик мобильной сети, жителям доступна технология голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом, не прерывая интернет-сессии. Она активируется в настройках смартфона самостоятельно и не требует дополнительных расходов», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

МТС продолжает работу по улучшению качества связи в Забайкальском крае. Так, недавно была запущена базовая станция в поселке Конкино, а в Шилкинском, Калганском, Газимуро-Заводском и Нерчинско-Заводском округах обновлено телеком-оборудование.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

«Базис» добавил в Basis Workplace собственный протокол передачи данных

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290