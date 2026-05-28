МТС Exolve подключил сервис речевой аналитики для «Элма Групп»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания МТС и разработчик коммуникационных решений для бизнеса, завершила внедрение сервиса речевой аналитики на базе собственной виртуальной АТС для «Элма Групп» – компании в области управления и эксплуатации коммерческой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Новый сервис позволяет автоматически анализировать звонки, выявлять зоны роста, быстро реагировать на запросы клиентов, повышая качество обслуживания и оптимизируя работу клиентского отдела.

Менеджеры «Элма Групп» ежедневно обрабатывают значительное количество обращений, при этом клиентская база компании продолжает активно расти. В этих условиях ручной выборочный анализ телефонных переговоров не позволяет получать полную картину качества обслуживания, своевременно выявлять технические проблемы и обеспечивать быструю реакцию на запросы клиентов.

Решение МТС Exolve помогло обеспечить автоматический анализ всех клиентских коммуникаций компании. В основе системы - технологии распознавания речи, интеллектуального поиска по диалогам и гибкой фильтрации разговоров по ключевым параметрам. Отличительной особенностью внедрения стало подключение модуля на базе GPT, который выводит анализ содержания переговоров на качественно новый уровень. Все разговоры обрабатываются нейросетью в автоматическом режиме, а интеграция с CRM-системой предоставляет удобные инструменты для формирования отчетов и визуализации данных.

Внедрение решения позволило сотрудникам клиентской поддержки быстрее выявлять и обрабатывать запросы, контролировать соблюдение стандартов общения в режиме реального времени, оперативно замечать проблемные зоны и принимать управленческие решения на основе точных аналитических данных. Интеграция решения реализована в рамках стратегии цифровизации коммуникаций и оптимизации взаимодействия с клиентами.

«МТС Exolve продолжает развивать решения в области облачной телефонии и речевой аналитики, предоставляя бизнесу инструменты для эффективного управления коммуникациями и роста операционной эффективности, – сказал коммерческий директор МТС Exolve Костас Дубосас. – Проект с «Элма Групп» – наглядный пример того, как современные технологии анализа речи вместе с возможностями GPT позволяют компаниям перейти к проактивному управлению клиентским сервисом».

«Раньше мы использовали ограниченный функционал в части анализа звонков, что не позволяло системно влиять на работу менеджеров, особенно с учетом кратного роста клиентской базы. Благодаря решению на базе ИИ мы получили возможность автоматически анализировать 100% телефонных переговоров менеджеров с клиентами. Первый же срез данных определил зону коммерческого роста, напрямую влияющую на выбор арендатора в условиях конкуренции. Впервые коммерческие директора получили не отчет, а инструмент ежедневного управления. Смогли увидеть зоны роста конкретных менеджеров и точек продаж. Это напрямую повысило качество взаимодействия с клиентами и нашу управляемость как бизнеса», – сказал руководитель проекта внедрения «Элма Групп» Дмитрий Бычков.