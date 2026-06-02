В России начала работать цифровая система борьбы с «серым импортом»

С начала июня начал работать цифровой контроль импорта, ввозимого на территорию России из стран ЕАЭС автотранспортом. Система будет бороться с нелегальными схемами ввоза. На ее внедрение планировалось потратить 16,5 млрд рублей.



Цифровая борьба с нелегальным импортом

В России с 1 июня 2026 г. начала работать СПОТ, выяснил «Коммерсант». Это система подтверждения импортерами ожидания товаров, ввозимых в страну на автомобильном транспорте.

Электронная система будет отслеживать импорт из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), к которым относятся Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Цель ее внедрения — борьба с серыми схемами поставок и увеличение налоговых сборов.

Оператор и разработчик системы — Федеральная налоговая служба (ФНС), исполнитель — Федеральная таможенная служба (ФТС).

Как работает система

При ввозе товаров сотрудникам таможни нужно предъявить QR-код, который является ссылкой на документ о предстоящей поставке (ДОПП). Сформировать его за два дня до пересечения транспортом границы — обязанность импортера.

© CatTheSun / Фотобанк Фотодженика Автотранспорт с импортом из стран ЕАЭС на территорию России теперь будут пропускать по QR-коду

ДОПП в системе предприятия будет создаваться автоматически, без ручного заполнения форм, благодаря внедрению автоматической выгрузки бухгалтерских данных. Прорабатывается также механизм обмена данными по API (программный интерфейс приложений) для более оперативного обмена между подсистемами СПОТ.

Президент «Опоры России» Александр Калинин рассказал изданию, что с учетом обратной связи от предпринимателей были внесены доработки. Например, появилась опция получения QR-кода от импортера прямо на месте, даже если за два дня до ввоза он не был подготовлен, сказал Калинин.

Автоматическая выгрузка данных из бухгалтерских учетных систем также появилась по просьбе бизнеса, по словам представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Несколько страниц замечаний» регуляторам было направлено от РСПП и все они были устранены, добавил вице-президент РСПП Сергей Красильников.

Для Белоруссии особые условия

С 1 июля для проезда через границу кроме QR-кода будет требоваться уплата обеспечительного платежа, равного сумме НДС и акциза. Для ввозимого через белорусский участок границы импорта освобождение от платежа будет действовать до 31 октября 2026 г.

ФНС объяснила временное освобождение от уплаты обеспечительного сбора желанием «сделать адаптационный период к широкому применению СПОТ более комфортным».

Особые условия для Белоруссии партнер Б1 Вильгельмина Шавшина связывает с отлаженным процессом обмена данными в рамках союзного государства России и Белоруссии. Александр Лукашенко сообщил 1 июня, что это он договорился с Владимиром Путиным о том, чтобы «никакие проволочки» не создавали очередей на границе в связи с запуском СПОТ.

По словам Калинина, рассматривается вариант замены уплаты авансового платежа предоставлением банковских гарантий, что подтверждало бы, что налоги импортером будут уплачены, но при этом освободило бы предпринимателей от необходимости изымать средства из оборота для внесения аванса.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов, считает банковские гарантии «дорогим» инструментом и предлагает расширить круг лиц, освобожденных от обеспечительного платежа.

Бюджет на внедрение СПОТ

Систему СПОТ тестировали с апреля. Представители Минфина, Минтранса, ФТС и ФНС убедились, что она работает без сбоев и «не влияет на скорость прохождения границы транспортом», сообщили представители ФТС.

В январе 2026 г. CNews писал, что на ее внедрение в 2026–2028 гг. Правительство планировало потратить 16,5 млрд руб.

Расходы предусмотрены законопроектом «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменения в статью 2 ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”». Из бюджета ФНС на внедрение направят 9,7 млрд руб. и еще 6,8 млрд руб. — из средств ФТС.