«Болид» начала поставку новой линейки малогабаритных стабилизированных источников питания МИП

Компания «Болид» объявила о начале поставок новой линейки малогабаритных стабилизированных источников питания МИП.

Новые МИПы это:

Широкий ассортимент линейки приборов в компактном форм-факторе со стабилизированным напряжением на выходе 12 вольт и выходным током от 1 до 5 А;

Полностью пылевлагонепроницаемый корпус с возможностью использования изделий вне помещений: температура эксплуатации от минус 40 до +50 °С;

Компактные размеры, обеспечивающие установку в монтажные коробки, а также скрытую установку.

Новые малогабаритные МИПы предназначены для питания оборудования промышленной и бытовой автоматики, измерительного оборудования, телекоммуникационных систем, систем контроля доступа и видеонаблюдения, требующих стабилизированного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока.

Основные особенности стабилизированных МИП: широкий рабочий диапазон: 100…264 В; пылевлагонепроницаемый корпус со степенью защиты IP 67; МИП-12 исп.201 (МИП-12-1/П21) – выходной максимальный ток 1 А; МИП-12 исп.202 (МИП-12-2/П22) – выходной максимальный ток 2 А; МИП-12 исп.203 (МИП-12-3/П23) – выходной максимальный ток 3 А; МИП-12 исп.205 (МИП-12-5/П25) – выходной максимальный ток 5 А.

