Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 включён в реестр российской радиоэлектронной продукции

Компания «Байт», российский производитель ИТ‑оборудования торговой марки Arbyte, сообщила о включении серверной платформы Arbyte SRV D16 Gen3 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ.

Запись в реестре подтверждает, что при разработке и выпуске сервера выполняются требования к уровню локализации и происхождению радиоэлектронной продукции. Для ИТ‑подразделений это означает, что платформа может использоваться в проектах, где нормативно закреплен приоритет российских решений и требуется документальное подтверждение статуса оборудования.

Arbyte SRV D16 Gen3 представляет собой двухпроцессорный сервер с двумя сокетами LGA 4189 на чипсете Intel 621A. Конфигурация предусматривает установку до 20 накопителей (подсистема хранения данных – опционально), наличие подсистем питания и охлаждения в базовой комплектации и использование слотов расширения PCI Express x16. Поддержка нескольких форм‑факторов корпуса (1U, 2U, 3U, 4U и Tower) позволяет учитывать особенности конкретной инфраструктуры, будь то стойковый ЦОД или распределённая площадка. По выбору заказчика сервер может оснащаться набором периферии и ПО: клавиатурой, монитором, предустановленной операционной системой, а также встроенными сертифицированными средствами защиты информации. Видеовыходы могут быть представлены разъемами VGA, а также HDMI, DisplayPort и DVI, что упрощает интеграцию в существующие рабочие места и стенды.

«Для профессионального заказчика важно не только набор характеристик сервера, но и прозрачность его статуса. Включение Arbyte SRV D16 Gen3 в реестр российской радиоэлектронной продукции дает понятную отправную точку: эту платформу можно закладывать в проекты, где есть требования по происхождению оборудования и по соблюдению регуляторики. Дальше речь идёт уже о конкретных архитектурных решениях под задачи заказчика», – сказал генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров.

Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 рассчитан на использование в составе корпоративной ИТ‑инфраструктуры, систем виртуализации, баз данных и прикладных сервисов, а также в отраслевых проектах, где требуется сочетание предсказуемости поставок и соответствия требованиям к отечественной радиоэлектронной продукции.

