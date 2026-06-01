США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Армия США планирует создать платформу вроде Amazon для продажи союзникам дронов и систем борьбы с беспилотниками, а позже ассортимент военных товаров США расширят. Проект заработает в Великобритании, Румынии и Польше. Как отмечают эксперты, такие маркетплейсы помогут сформировать прогнозируемый спрос для компаний и масштабировать критически важные системы быстрее, чем раньше.

Платформа для военных продаж

В США решили создать платформу по типу Amazon для продажи дронов и средств борьбы с ними другим странам, пишет Financial Times. Решение принято после армейского хакатона «Джейлбрейк» в мае 2026 г., где сотни инженеров заставили десятки разрозненных ИТ-систем вооружений «общаться» через единую сеть с искусственным интеллектом (ИИ).

В мае 2026 г. американские военные приступили к запуску цифровой платформы, которая будет работать по логике маркетплейса Amazon, но для продажи союзникам дронов и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Подполковник Джефф Толберт (Jeff Tolbert) объяснил, что такая модель позволит производителям прогнозировать спрос и быстрее масштабировать критически важные технологии. Уже в июне 2026 г. Пентагон объявит первую группу стран, которые получат доступ к платформе. По данным Financial Times, среди них — Великобритания, Румыния и Польша.

Идея проведения хакатона возникла после визита министра армии США Дэна Дрисколла (Dan Driscoll) в Румынию и Германию. В ходе поездки он ознакомился с ситуацией, при которой американские ИТ-системы борьбы с БПЛА не интегрированы даже с собственными радарами. На этом фоне особенно контрастно выглядел опыт украинских военных, которые во время учений успешно объединили различные виды вооружения в единую сеть связи. Именно этот пример стал одним из ключевых факторов, побудивших американских военных пересмотреть существующие подходы к интеграции ИТ-систем.

U.S. Department of Defense
Дрон-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS)

К хакатону «Джейлбрейк» присоединились ведущие оборонные компании, в том числе General Dynamics, Boeing, Anduril и Palantir. За три дня специалисты разработали ряд технических решений, среди которых роботизированная система с пулеметным вооружением, интегрированная в единую сеть дронов.

Дэн Дрисколл назвал результат «лучше, чем многие ИТ-системы, которые мы пытались строить годами, тратя сотни миллионов долларов». Часть решений в течение месяца направят центральному командованию США на Ближний Восток для противодействия иранским дронам. «Если не успеем за 30 дней, мы провалились», — подчеркнул министр.

Внедрение ИИ

В начале мая 2026 г. Пентагон заключил соглашения с компаниями OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, SpaceX и Reflection AI о применении их ИИ-систем в засекреченных операциях, о чем писал CNews.

В Министерстве обороны (Минобороны) США отметили, что использование данных технологий направлено на повышение возможностей вооруженных сил в сфере анализа данных и оперативного принятия решений.

Ряд компаний ранее уже имели предварительные договоренности о применении ИИ-технологий в военных целях, однако новые контракты закрепляют их полноценную интеграцию в повседневные операции.

Децентрализация управления БПЛА

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимающиеся запуском дальнобойных БПЛА, не имеют единого центра управления, об этом говорилось в репортаже CNN с базы украинских военных в мае 2026 г.

Представители украинской программы развития БПЛА заявили телеканалу, что одним из ключевых элементов программы является децентрализованная структура. По их словам, работа ведется одновременно с десятков различных площадок. В репортаже также говорится, что украинские военные используют программное обеспечение (ПО) на основе ИИ, которое, по их словам, позволяет одновременно работать с тысячами дронов. Кроме того, представители подразделения рассказали CNN о применении ложных целей и реактивных беспилотников, по их утверждению, часть таких аппаратов может отображаться на радарах как ракеты.

Все из-за того, что российские военные регулярно наносят удары по местам подготовки и запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ.

Журналисты CNN опубликовали кадры работы центра управления воздушными атаками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. На экранах — ИТ-система мониторинга Prisma от Palantir Technologies, которая в реальном времени отображает траектории полетов, координаты целей и данные множества БПЛА одновременно. Связь ВСУ обеспечивает американская спутниковая группировка Starlink, управление ВСУ обеспечивает американская компания-разработчик Palantir Technologies, а бьют американские автономные дроны-камикадзе с ИИ-наведением Hornet и Bumblebee (аппараты набирают скорость и бьют по целям, заходя сверху, а конечная скорость превышает 200 км/ч, а в отдельных случаях и 300 км/ч.).

Антон Денисенко

