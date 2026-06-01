Госсектор увеличил закупки СХД на 75%

В начале 2026 г. госзакупки систем хранения данных выросли на 75% год к году. Наиболее активный спрос демонстрируют столичные регионы — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.



Рост объемов закупок СХД

В I квартале 2026 г. госзакупки систем хранения данных (СХД) выросли на 75% по сравнению с тем же периодом 2025 г. и составили 2,7 млрд руб., приводит Forbes подсчеты «РТС-Тендер», составленные на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

За первые три месяца года было проведено 980 процедур на закупку СХД, в том числе базовые, универсальные СХД и комплексные и программно-аппаратные системы.

В I квартале 2025 г. объем госзакупок продемонстрировал обратную тенденцию, сократившись год к году — до 1,5 млрд руб. с 2 млрд руб. в I квартале 2024 г. Хотя за весь 2025 г. показатель вырос на 15%, до 16,2 млрд руб. с 14 млрд руб. в 2024 г. 70% объема закупок в 2025 г. осуществили госкомпании, 30% — госорганы.

Драйверы роста

Большая часть спроса в начале 2026 г. пришлась на столичные регионы, отмечается в исследовании: «В I квартале 2026 г. на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области пришлось более 60% всех закупок (в денежном выражении), однако спрос растет и в других регионах — в разных федеральных округах и с разным уровнем экономического развития».

Image by kjekol on Photogenica.ru Больше всего СХД через госзакупки приобретено в начале этого года в Москве и Санкт-Петербурге

Основных заказчики СХД — администрации районов и муниципалитетов, учреждения здравоохранения, культуры, образовательные организации, промышленные и сервисные предприятия, центры развития технологий и др.

Факторами роста спроса аналитики назвали цифровизацию многих отраслей экономики и перевод документооборота и всех коммуникаций в электронный вид.

Растет не только спрос, но и цены

Квартальные данные по госзакупкам в сегменте сложной ИT-инфраструктуры подвержены сильным сезонным и процедурным колебаниям, прокомментировали в Yadro. Данные по одной площадке, которых на рынке больше десятка, не отражают реальную ситуацию ситуацию на рынке СХД и не могут дать достаточно точную картину, считает коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан. Эксперт при этом прогнозирует уверенный рост рынка СХД в денежном выражении в течение всего года, на что влияют удорожание импортных компонентов и инфляция.

«В 2025–2026 гг. на рынок сильнее повлияли рост стоимости компонентов, логистики и оборудования в целом. Поэтому часть роста в денежном выражении — это не только увеличение количества закупок, но и удорожание инфраструктуры как таковой», — отметил директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline Виталий Попов.

Представители Merlion в качестве причин роста закупок в начале 2026 г. перечислили изданию динамику курсов валют, переориентацию глобальных вендоров на производство чипов ИИ и дефицит компонентов: «В итоге это ведет к росту цен на СХД и желанию заказчиков как можно скорее удовлетворить свои потребности до очередного повышения».

Еще две причины роста спроса, озвученные экспертами, — накопленный отложенный спрос и массовое окончание жизненного цикла западных СХД. До 2025-2026 гг. часть рынка ожидала, что зарубежные решения смогут вернуться, считает Попов. Теперь уже, по словам руководителя отдела эксплуатации и поддержки направления мультивендорной технической поддержки «Онланты» Евгения Елизарова, «эксплуатировать без поддержки критическую информационную инфраструктуру никто не рискнет, единственный путь — покупать новые российские системы хранения».