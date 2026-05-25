В одном из первых русских поселений в Восточной Сибири расширили LTE

Новое качество сотовой связи стало доступно в Усть-Куте Иркутской области. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительное телеком‑оборудование и провела модернизацию существующих станций в черте города. В результате сеть 4G стала более стабильной, скорости мобильного интернета выросли, а звонки теперь совершаются без помех. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Усть-Кут — один из старейших городов Восточной Сибири, основанный казаками на берегах Лены еще в первой половине XVII веке. Его называют «Городом одной улицы»: он тянется вдоль реки на несколько десятков километров, при этом в ширину не превышает и трех километров. Здесь сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути, а когда-то именно отсюда через крупнейший во времена СССР порт Осетрово шел северный завоз в Якутию и Арктику, определивший экономический профиль города на десятилетия вперед. Усть-Кут стал и отправной точкой строительство БАМа.

Сегодня Усть-Кут по-прежнему остается важным транспортным и промышленным узлом, но за образом индустриального центра скрывается другая сторона города — оздоровительный отдых. Среди бескрайней тайги и горных пейзажей располагается санаторий, привлекающий туристов и местных жителей минеральными водами и лечебной грязью из озера Соленое.

Для того чтобы абоненты с комфортом пользовались цифровыми сервисами, «МегаФон» усилил телеком-сеть в городе. Специалисты возвели новую базовую станцию и модернизировали существующее оборудование, активировав дополнительные слои LTE и переведя частоты в современный стандарт.

«Жители Усть-Кута достаточно активно пользуются сотовой связью: в среднем каждый абонент в месяц тратит 75 минут на звонки и генерирует 3 ГБ интернет-данных. При этом трафик регулярно растет. Оптимальное распределение нагрузки на сеть путем строительства новых станций и модернизации существующих позволяет обеспечивать высокое качество связи и высокие скорости интернета», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Дмитрий Бобков.

