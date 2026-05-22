Cloud.ru и «Мобиус Технологии» объединят усилия для развития российских ИИ‑решений

Компании Cloud.ru и «Мобиус Технологии» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ИИ‑решений и автоматизации бизнес‑процессов. Основные задачи партнерства — содействие импортозамещению ПО, развитие отечественных ИИ-платформ и систем виртуализации. Также стороны намерены совместно работать над стандартами интеграции информационных систем, что позволит повысить совместимость решений. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

Растущий спрос на автоматизацию бизнес‑процессов и обработку данных формирует и значимый запрос на развитие ИИ‑технологий в России. Внедрение решений на базе ИИ позволит повысить эффективность работы отечественных компаний, оптимизировать операционные затраты и обеспечить более точный анализ больших объемов информации. Совместная работа Cloud.ru и «Мобиус Технологии» будет направлена на создание практических инструментов в этой области — с учетом текущих отраслевых потребностей.

Конкретные шаги партнерства также включат и создание центра компетенций по развертыванию и поддержке решений «1С» на платформе Cloud.ru — к этой работе будут привлечены эксперты «1С» из «Мобиус Технологии» и архитекторы Cloud.ru. Еще одной задачей станет адаптация и локализация решений 1С для автоматизации бизнес‑процессов в облаке Cloud.ru — для потребностей международных, в том числе китайских компаний. Кроме того, стороны планируют интегрировать ИИ‑продукты разработки «Мобиус Технологии» с решениями «1С», используя стек ИИ‑решений Cloud.ru. Благодаря этому появится возможность создавать ИИ‑агентов и цифровых двойников для отделов продаж, закупок, финансов и других подразделений.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено совместному изучению лучших практик цифровизации — от облачных вычислений и виртуализации ИТ‑инфраструктуры до инфраструктурных решений по управлению центрами обработки данных. В числе перспективных направлений — исследования в сфере квантовых алгоритмов и вычислений, а также информационной безопасности.

«Сотрудничество с «Мобиус Технологии» позволит объединить экспертизу в области облачных и ИИ‑решений с опытом автоматизации бизнес‑процессов и создать платформу для масштабирования отечественных ИТ‑продуктов. Наша задача — предложить рынку функциональные и надежные инструменты, которые помогут компаниям повысить эффективность работы и снизить зависимость от зарубежных решений», — сказал Михаил Лобоцкий, и.о. генерального директора Cloud.ru.

«Партнерство с Cloud.ru даст возможность сосредоточиться на разработке прикладных ИТ‑решений для российского рынка. Мы планируем сконцентрироваться на интеграции ИИ‑технологий с существующими бизнес‑системами, чтобы обеспечить заказчикам инструменты для оптимизации рабочих процессов и принятия обоснованных управленческих решений на основе данных», — сказал Сергей Широков, генеральный директор «Мобиус Технологии».