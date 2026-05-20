CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

«К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» развивают сотрудничество в области виртуальных рабочих мест и безопасного доступа

ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и российский разработчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон расширять совместную работу в проектах по построению инфраструктуры виртуальных рабочих мест и безопасного доступа для крупных российских компаний на базе решений Termidesk VDI и Termidesk Connect.

«К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» имеют успешный опыт совместных проектов по организации виртуальных рабочих мест и удаленного доступа с повышенными требованиями к безопасности и доступности. Сегодня российские компании находятся в процессе массового перехода от зарубежных VDI платформ и контроллеров доступа к отечественным решениям. От продуктов этого класса ожидают высокой устойчивости к сбоям, масштабируемости, встроенных механизмов безопасности и удобства эксплуатации. На этом фоне конструктивный диалог между вендором и интегратором поможет снизить риски и обеспечить более предсказуемый результат по срокам, стоимости и качеству.

В рамках сотрудничества «К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» планируют увеличивать число совместных проектов и масштабировать внедрения Termidesk VDI и Termidesk Connect в крупных инфраструктурах. Стороны намерены развивать функциональность продуктов с учетом запросов корпоративных заказчиков, а также углублять технологическое партнерство за счет обмена экспертизой и развития новых сценариев.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Сотрудничество с «Увеон» позволяет объединить зрелую технологическую платформу и практический опыт ее внедрения в инфраструктуры различного масштаба, чтобы предлагать бизнесу надежную и безопасную среду для работы с корпоративными приложениями и данными. Усиливая экспертизу друг друга, мы сможем быстрее выводить на рынок новые сценарии использования и вместе развивать продукт с опорой на запросы российских компаний», — отметил руководитель практики виртуализации, контейнеризации и частных облаков «К2Тех» Василий Демидов.

«Наше партнёрство с «К2Тех» — это ответ на массовый спрос со стороны крупного бизнеса на безопасную и масштабируемую инфраструктуру виртуальных рабочих мест. Объединив Termidesk с экспертизой интегратора, мы обеспечиваем клиентам плавный переход с иностранных платформ Citrix и VMware, а также гарантируем высокую доступность сервисов», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290