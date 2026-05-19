ОДК планирует внедрить «Навигатор BI» от Сбербанка для управления финансовой аналитикой

Сбербанк и «Объединенная двигателестроительная корпорация» подписали соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве по обмену опытом и совместной апробации новых технологий в сфере финансового менеджмента, учета, отчетности и аналитики. Совместная работа ОДК и Сбербанка включает разработку отраслевых решений, внедрение и развитие ИТ-систем, в том числе построение систем визуальной аналитики посредством платформы «Навигатор BI» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Навигатор BI» — собственная разработка Сбербанка для бизнес-аналитики и визуализации данных, позволяющая выстроить в компании прозрачную управленческую среду. Платформа объединяет информацию из разных учётных систем и визуализирует ее с помощью наглядных дашбордов, что дает руководителям возможность видеть полную картину бизнеса. Управленцы могут отслеживать ключевые метрики в реальном времени, быстрее управлять отклонениями и принимать более взвешенные решения на основе данных.

Для выработки оптимальных путей решения актуальных задач также планируется совместная организация и участие в научно-практических форумах, конференциях, семинарах в области финансов, аналитики, ИТ и инновационной деятельности, а также обмен информацией, представляющей взаимный интерес для компаний.