Postgres Professional представила прорывные возможности СУБД для «1С»: мгновенный поиск, ускорение типовых операций, производительность 30 тыс. пользователей на стандартном оборудовании

Postgres Professional представила версию Postgres Pro Enterprise для «», которая решает самые острые проблемы производительности «1С», а также повышает стабильность ее работы и снижает требования к инфраструктуре. Решение опирается на результаты эксплуатации у крупных заказчиков из сегментов промышленности, ретейла, финансовой сферы, а также на независимое тестирование партнёра «ИТ-Экспертиза», подтвердившее стабильную работу с 30 тыс. одновременно активных пользователей и базами данных объёмом до 150 ТБ на массовом, а не специализированном дорогостоящем оборудовании.

Для компаний, использующих «1С» в качестве ERP-платформы, производительность базы данных напрямую влияет на скорость работы сотрудников, типовые операции и устойчивость бизнес-процессов. По данным опросов ИТ-заказчиков, проведенных Postgres Professional свыше 40% респондентов используют для работы ERP-решение «1C».

В базах «1С» с миллионами записей стандартный поиск по словам нередко занимает минуты, замедляя повседневную работу пользователей. Для решения этой проблемы в Postgres Pro Enterprise для «1С» реализован механизм поиска под типы данных, используемых «1С» (технология MCHAR/MVARCHAR LIKE). Механизм ускоряет поиск по словам в 3–7 раз, а поиск по произвольной подстроке в огромном массиве документов – на несколько порядков благодаря специализированным механизмам индексации: чем больше база, тем заметнее выигрыш.

Одной из самых болезненных проблем падения производительности «1С» при большом числе пользователей являются каскадные блокировки и задержки. Postgres Pro Enterprise для «1С» решает эту проблему сразу несколькими способами: снижение количества служебных операций (технология пропуска избыточных инвалидаций при актуализации устаревших колонок без удаления файлов) — для быстрой работы инсталляций с более чем 1 тыс. клиентов; оптимизированные механизмы блокировки временных таблиц, дающие до 27% ускорения обработки одновременных действий без дополнительного потребления памяти и процессорных ядер; оптимизация обработки временных файлов: первые запросы пользователей выполняются в 1,5–2 раза быстрее. Это решение критически важно для пиковых нагрузок больших инсталляций.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

В «1С» данные часто распределены неравномерно (документы по датам, статусы), из-за чего планировщик запросов систематически может строить неоптимальный план запросов. В СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» планировщик доработан с учётом специфики таких нагрузок. В итоге время выполнения типовых для бизнеса операций сокращается на порядок: например, время выполнения бухгалтерской операции «закрытие месяца» сократилось с 4 часов до 20 минут, что подтверждено тестами в реальной среде

«Postgres Pro Enterprise для «1С» — это не просто сборка под «1С», а серьёзно доработанная СУБД с дополнительными механизмами, — сказал Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional. — Она помогает выдерживать рост нагрузки, сохранять стабильную работу «1С» и сдерживать затраты на инфраструктуру. Тест нашего партнёра «ИТ-Экспертиза» доказал, что система «1С» с нашей СУБД на массово используемом оборудовании выдерживает до 30 тыс. одновременно работающих с «1С» пользователей, что является уникальным для российского рынка — аналогичные тесты проводились либо на высокопроизводительных программно-аппаратных комплексах, либо на более мощных и дорогих процессорах».

