Postgres Professional выпустила PPEM 2.6 с историей активных сеансов и интерактивным обновлением BiHA

Postgres Professional представила обновление платформы администрирования СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager 2.6. Новый релиз расширяет возможности диагностики производительности на основе исторических профилей ожиданий, управления отказоустойчивыми кластерами и контроля безопасности в корпоративных инфраструктурах по итогам пентеста. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

Postgres Pro Enterprise Manager используется для администрирования и сопровождения СУБД Postgres Pro через единый интерфейс. Версия 2.6 продолжает развитие продукта в сторону более удобной эксплуатации крупных инсталляций: администраторы получают больше данных о состоянии экземпляров базы данных, больше контроля над обновлениями и дополнительные инструменты для настройки безопасности.

«В PPEM 2.6 мы сделали акцент на задачах, которые напрямую влияют на качество эксплуатации СУБД: быстрая диагностика причин деградации производительности, управляемое обновление отказоустойчивых кластеров и усиление безопасности интерфейса. История активных сеансов позволяет анализировать проблемы не только “здесь и сейчас”, но и постфактум, а новый сценарий обновления BiHA даёт администраторам больше контроля в критичных инфраструктурах», — отметил Борис Пищик, руководитель продукта Postgres Pro Enterprise Manager.

В PPEM 2.6 появился первый инструмент для анализа ожиданий сессий PostgreSQL через исторические профили — история активных сеансов. ASE (Active Session Engine) позволяет удобным образом диагностировать активность сессий в определённый момент времени с визуализацией по типам ожиданий. Также ASE – незаменимый инструмент для диагностики краткосрочных «плавающих» проблем производительности.

Процедура мажорного обновление версии СУБД Postgres Pro с минимальным простоем в BiHA-кластере разделена на два самостоятельных этапа. Первый этап - обновление узлов кластера в фоновом режиме, когда пользователи продолжают работу (лидер → фолловеры) — запускается как прежде. Однако после окончания фоновой активности необходимо завершение процедуры под контролем администратора, поэтому добавили второй этап - финализацию обновления. Администратор убеждается в корректной работе сервиса, уведомляет пользователей и самостоятельно инициирует завершение Upgrade.

В PPEM 2.6 реализован полный комплекс Content Security Policy (CSP).

В части управления доступом добавлена настраиваемая валидация паролей пользователей БД — администратор может задать параметры парольной политики в конфигурационном файле РРЕМ. Также снято ограничение на максимальную длину имени пользователя, обновлено описание привилегий в UI с полным переводом на русский язык.

Postgres Pro Enterprise Manager 2.6 уже доступен для пользователей.