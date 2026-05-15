Уникальный российский производитель искусственных сапфиров для электроники собрался банкротиться

Ставропольский «Монокристалл», один из крупнейших в мире производителей искусственных сапфиров, используемых в электронике, собирается подать заявление о банкротстве. Еще три года назад дела у предприятия шли прекрасно.



Долги больше оборотных активов

АО «Монокристалл» намерено обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании себя несостоятельным. Об этом компания уведомила кредиторов через Федресурс, пишет «Коммерсант».

Кредитором указан АО «Агрохолдинг Энергомера». Краткосрочные обязательства «Монокристалла» на конец 2025 г. превысили оборотные активы на 3,707 млрд руб., указано в аудиторском заключении, выяснило издание.

АО «Монокристалл» входит в концерн «Энергомера». Президенту концерна Владимиру Полякову принадлежат 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода.

Синтетический сапфир используется в электронной и оптоволоконной промышленности, например, при производстве стекол для смартфонов и умных часов. По итогам 2022 г. «Монокристалл» занял треть мирового рынка.

Геополитика и падение спроса

Руководство «Монокристалла» объясняет ухудшение ситуации на предприятии перебоями в поставками сырья, закрытием европейского рынка, снижением спроса на электронику в Азии и повреждением завода в Белгородской области в результате обстрелов, о которых CNews сообщал в мае 2023 г.

По мнению руководителя направления корпоративных финансов «ФинРиск-Аналитика» Марины Сизовой, дополнительную сложность создает специфика рынка искусственных сапфиров, его зависимость от глобального спроса на электронику и экспортных поставок.

«Сапфировое производство — капиталоемкий бизнес с длинным инвестиционным циклом и высокой зависимостью от внешних рынков. После закрытия европейского направления компания лишилась значительной части заказов, а часть производственных мощностей была повреждена после обстрелов в Белгородской области. При этом быстро сократить издержки в такой отрасли сложно: оборудование дорогостоящее, а технологические процессы непрерывны», — сказала Сизова.

Шансы на спасение

Шансы на спасение у компании есть и связаны они с уникальностью ее производства, уверен управляющий партнер Vita Liberta Сергей Конон.

«Производство искусственных сапфиров подобного уровня в стране, по сути, одно, и компетенции копились десятилетиями. Потерять их легко, восстановить почти невозможно», — считает эксперт. Публикация же уведомления может быть вызвана законодательной обязанностью менеджмента подать заявление о банкротстве при наличии признаков неплатежеспособности.

Наиболее вероятным сценарием развития событий Конон назвал глубокую реструктуризацию с возможной сменой собственника, разделением бизнеса на отдельные структуры или продажей сапфирового направления новому промышленному инвестору.

«Если быстро не появится новый владелец с ресурсами, рынок рискует потерять не просто отдельный завод, а одно из немногих высокотехнологичных производств мирового уровня в российской промышленности», — отметил Конон.

«Важно понимать, что речь идет не об изолированном предприятии, а о части диверсифицированной группы. У “Энергомеры” остаются работающие направления — приборостроение и агробизнес, которые продолжают генерировать выручку и поддерживать ликвидность холдинга», — обратила внимание Сизова

Финансовые результаты 2025 года

По итогам 2025 г. активы АО «Монокристалл» сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб., объем краткосрочных заемных средств увеличился до 5,15 млрд руб., кредиторская задолженность составила 639,4 млн руб., долгосрочные обязательства — более 9,4 млрд руб., по данным аудиторского отчета, которые приводит издание.

Согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, опубликованной самой компанией, выручка от продажи продукции и услуг за 2025 г. упала свыше чем на 500 млн руб. — с 1,8 млрд руб. до 1,2 млрд руб. Штат сократился на 250 человек, до 512 сотрудников.

Всего три года назад в отчете за 2022 г. компания сообщала о росте выручки на 17% до 6,4 млрд руб. благодаря увеличения продаж «умных» часов и прочих устройств в Китай, а также развитию рынка светодиодов.