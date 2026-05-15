Интеграция решений «ААМ Системз» с Ovision

Компания «ААМ Системз» объявляет об успешной интеграции программных комплексов APACS и LyriX с решениями компании Ovision — российского разработчика биометрических систем безопасности и решений для контроля доступа. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Сотрудничество компаний началось с реализации проекта по созданию биометрической СКУД для строительных площадок крупного жилого комплекса в г. Москве с подключением к региональному сегменту Единой биометрической системы (РС ЕБС).

В рамках проекта реализовано взаимодействие программных комплексов «ААМ Системз» с решением Ovision для задач аутентификации пользователей и управления доступом на строительных площадках. Решение использует инфраструктуру регионального сегмента Единой биометрической системы (РС ЕБС), применяемую в городе Москве в соответствии с действующими нормативными требованиями к организации пропускного режима на объектах строительства.

Решение функционирует в составе единой системы безопасности объекта с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, включая 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных…», а также регламентов работы с биометрическими данными в рамках Единой биометрической системы (ЕБС).

Интеграция обеспечивает: поддержку биометрических сценариев аутентификации пользователей в APACS или LyriX на базе решений Ovision; взаимодействие с инфраструктурой РС ЕБС для объектов строительства в г. Москве; автоматизацию процессов выполнения регламентных требований ДИТ и ДГП Москвы, включая формирование и передачу необходимых отчетных данных.

Благодаря архитектуре программных комплексов «ААМ Системз» решение может быть масштабировано для применения в различных отраслях, включая промышленность, транспортную инфраструктуру, образование и государственный сектор.