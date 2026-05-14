CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО Облака
|

Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft дополнил функциональность платформы для управления виртуальной и облачной инфраструктурой Cloudlink. Обновления улучшают возможности Cloudlink для интеграции с ИБ-системами, обеспечивают автоматизацию управления доступами, делают эксплуатацию платформы более удобной и прозрачной. Об этом CNews сообщил представить Orion soft.

Значимым обновлением в части защиты инфраструктуры стала поддержка выгрузки событий безопасности в формате CEF для интеграции с внешними SIEM-системами. Используя решения в связке, ИБ-специалисты могут мониторить данные о событиях в платформе управления облачной инфраструктурой, оперативно получать полную историю логов для расследования инцидентов. Обновление позволяет подключать к Cloudlink практически любую внешнюю SIEM-систему без сложных доработок на стороне заказчика.

В части управления доступами разработчики добавили в систему две новые функции — управление группами пользователей, а также синхронизацию групп пользователей между LDAP-решениями заказчиков и Cloudlink. Обновления позволяют автоматизировать выдачу и отзыв доступов, в том числе групповых, в соответствии с ролевой моделью. В результате при росте количества команд и масштабировании инфраструктуры администрирование остается простым, снижается риск утечки чувствительных данных из-за ошибок в распределении доступов.

«Доработки по интеграции с SIEM-системами делают Cloudlink источником оперативной и подробной информации для контроля безопасности в ИТ-контуре. Это помогает заказчикам выполнять требования регуляторов и выстраивать комплексную защиту инфраструктуры. Возможности по автоматизации управления доступами в свою очередь облегчают работу Enterprise-компаний, где назначение доступов вручную становится ресурсозатратной рутиной», — сказал Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink Orion soft.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Управление облачной инфраструктурой через Cloudlink также упростили, переработав страницу подключения платформ виртуализации. Изменения в UI делают управление более логичным и понятным, позволяют администраторам оперативно вносить необходимые изменения. Например, теперь можно мгновенно менять настройки подключения прямо в веб-интерфейсе, количество критических инцидентов видно прямо на странице подключения, и со страницы подключенных платформ можно по клику перейти к полному списку алертов. Также прямо на страницу подключения добавили возможность задавать параметры биллинга — там можно указать сумму и процент затрат от общего бюджета, при достижении которого заказчик получит уведомление.

Также разработчик продолжил развивать в Cloudlink поддержку Terraform, упростил действия с тарифными классами, добавил возможность управления DNS-зонами прямо в контрольной панели и обеспечил централизованное управление уведомлениями о событиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290