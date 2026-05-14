«Гравитон» разработал адаптеры питания для моноблоков и мини-ПК мощностью 120 Вт

Разработчик и производитель российской вычислительной техники «Гравитон» объявил о завершении разработки и включении в реестр Минпромторга РФ адаптеров питания мощностью 120 Вт. Компания стала первым отечественным производителем, чьи блоки питания с такими характеристиками получили подтверждение Минпромторга России.

Адаптер питания PSU-120W19V-ACDC-01 предназначен для питания моноблоков, мини-ПК и ноутбуков, требующих напряжения питания 19 В с нагрузкой до 120 Вт. Устройство относится к оборудованию информационных технологий (ОИТ) класса Б и имеет класс защиты I от поражения электрическим током. Адаптеры будут поставляться в составе моноблоков и мини-ПК «Гравитон».

До настоящего времени в реестре были представлены только устройства малой мощности — на 48 Вт и 65 Вт, которые преимущественно используются для зарядки ноутбуков и периферии. Появление в перечне адаптера мощностью 120 Вт является важным этапом для индустрии: такие характеристики критически важны для обеспечения стабильной работы производительных моноблоков и мини-ПК.

Разработка «Гравитон» позволяет обеспечить качественным электропитанием сложные вычислительные системы, сохраняя при этом высокий уровень локализации продукта. Использование сертифицированных адаптеров в комплекте с российскими моноблоками и мини-ПК гарантирует заказчикам соответствие самым строгим требованиям в рамках программ импортозамещения.

Все адаптеры прошли несколько этапов многоуровневого тестирования для подтверждения высокого качества производства и его надежности. Для контроля качества на линии был разработан стенд поточного тестирования, который проверяет все параметры плат будущих блоков питания. Затем собранную продукцию более 4 часов тестировали на длительном нагрузочном стенде, где в системе были использованы разработанные компанией адаптеры для стенда рекуперации.

«Для нас важно не просто формальное наполнение реестра, а создание реальной компонентной базы, которая позволяет собирать полностью отечественные программно-аппаратные комплексы. Моноблоки и мини-ПК требуют больше энергии, чем стандартные мобильные устройства, и отсутствие в реестре мощных блоков питания долгое время оставалось серьезным препятствием. Теперь “Гравитон” предлагает уникальное для рынка решение, закрывающее эту потребность. Это важный шаг в развитии нашей экосистемы и укреплении технологического суверенитета страны», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

