CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры

Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серверных мощностей в IXcellerate. Для размещения инфраструктуры компания арендовала стойки в дата-центре MOS5 в Южном кампусе в Москве, а также зарезервировала емкость под развитие. Плотность энергопотребления каждой стойки составляет 13 кВт. Инсталляция ориентирована на высокопроизводительное оборудование для поддержания работы корпоративных платформ, сервисов подписки и анализа больших данных.

Переезд в новый ЦОД – результат быстрого роста компании и её продуктового портфеля. Кратный рост пользователей, а также запуск новых цифровых услуг увеличивает нагрузку на серверную инфраструктуру, что требует ее постоянного обновления и профессиональной поддержки.

Для решения своих задач «Атол» выбирала дата-центр с возможностью масштабирования, способный удовлетворить серьезные запросы в энергопотреблении и охлаждении: использование технологий AI и ML, а также переход на высокопроизводительные процессоры AMD повысили требования к мощности инфраструктуры ЦОД и отказоустойчивости.

«Рост нагрузки на инфраструктуру требует не просто наращивания мощностей, но и партнёрства с оператором ЦОД, который способен гарантировать безотказную работу в любых условиях. Для нас критически важны масштабируемость, надёжность уровня Tier III и возможность оперативного развертывания ресурсов. IXcellerate предоставил именно такое решение, что позволяет нам поддерживать высокие стандарты обслуживания наших клиентов и выполнять взятые на себя обязательства по SLA», – сказала Мария Матвеева, директор департамента развития систем управления «Атол».

Главным аргументом в пользу дата-центра MOS5 стало использование технологии низкоскоростной вентиляции воздуха по принципу «холодная стена». Запатентованный IXcellerate способ кондиционирования гарантирует эффективное охлаждение в высоконагруженном машзале, что является важным условием для размещения стоек с современными GPU- и CPU-платформами.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Принцип сетевой нейтральности и собственный телехаус IXcellerate позволили заказчику быстро организовать связность для настройки эффективного обмена трафиком между площадками и построить отказоустойчивую архитектуру с минимальными задержками.

«Заключая контракт, мы отвечаем перед заказчиками за надежность инфраструктуры и ее бесперебойную работу. Наша задача – обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, чтобы исключать риски потери прибыли. Мы успешно решаем ее уже более 10 лет и строим новые дата-центры, способствуя развитию всех участников коммерческой экосистемы и цифровой экономики России», – сказал Андрей Аксёнов, генеральный директор IXcellerate.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Российский ИТ-бизнесмен собрал воедино знаменитого «убийцу» Microsoft Exchange

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290