«Юниверс Дата» выпустила «Юниверс MDM 6.15» с улучшениями пользовательского опыта и безопасности

Компания «Юниверс Дата», разработчик решений в области управления данными, объявила о доступности релиза 6.15 продукта по работе с основными данными «Юниверс MDM» (НСИ), в который вошли востребованные улучшения функциональности и безопасности работы системы.

В частности, в системе появились новые возможности сквозного поиска, которые позволяют искать одновременно по нескольким реестрам, справочникам, связям и классификациям. Таким образом, не нужно заранее знать, где именно лежат данные.

Новая функция мультичерновиков объединяет изменения по множеству записей в один логический пакет. Теперь такие изменения можно проводить через согласование как единую операцию.

В версии 6.15 улучшены возможности импорта данных – организована поддержка потокового режима, который позволяет увеличить производительность импорта и снизить нагрузку на инфраструктуру.

Кроме того, новая версия получила улучшения с точки зрения безопасности и интеграции: поддержка мультидоменности LDAPS и современных протоколов шифрования, маскирование паролей, дополнительные настройки OAuth 2.0, функции API для мониторинга внешними инструментами.

«Роль управления основными данными в эпоху развития технологий ИИ и самообслуживания в аналитике становится все более важной для обеспечения достоверности информации. Новый релиз «Юниверс MDM» позволяет достичь необходимых уровней надежности и безопасности работы с мастер-данными и НСИ при высокой масштабируемости процессов», — сказал Дмитрий Финк, генеральный директор компании «Юниверс Дата».

Решение «Юниверс MDM» представлено в реестре российского ПО в нескольких редакциях (стандартная редакция MDM SE, управление корпоративными мастер-данными MDM EE, высоконагруженная версия MDM HPE). DIS Group является мастер-дистрибьютором решений «Юниверс Дата» на российском рынке.