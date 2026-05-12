Mt cloud и Mind Software представили решение для миграции и обеспечения отказоустойчивости облачной инфраструктуры

Облачный провайдер mt cloud (компания Movetel) и разработчик программного обеспечения Mind Software объявили о заключении технологического партнёрства. Сотрудничество направлено на развитие сервисов автоматизированной миграции виртуальной инфраструктуры и обеспечение отказоустойчивости ИТ-систем в мультиплатформенных облачных средах.

Решение формируется как единая сервисная модель, объединяющая облачную инфраструктуру mt cloud и технологии Mind Software для переноса, синхронизации и непрерывной работы виртуальных машин между различными платформами виртуализации. Решения Mind Migrate и Mind Guard интегрированы в инфраструктуру облака mt cloud и используются для реализации сценариев миграции и отказоустойчивости. В отличие от классической миграции, требующей пересборки инфраструктуры или смены платформы, решения работают как внешний слой над существующей средой и не требует её замены.

Mind Migrate обеспечивает автоматизированную миграцию виртуальной инфраструктуры на уровне гостевой ОС или гипервизора без пересборки систем и с минимальным простоем. Решение разворачивается как внешний агент рядом с существующей платформой виртуализации и позволяет выполнять перенос без остановки работы систем. Такой подход особенно актуален для компаний, использующих VMware и не готовых нести дополнительные затраты на смену платформы, но при этом стремящихся избежать зависимости от одного облачного провайдера.

Mind Guard отвечает за асинхронную репликацию виртуальных машин и постоянную синхронизацию инфраструктуры с возможностью переключения на резервную среду при сбоях основной платформы. Фактически формируется постоянно поддерживаемая «вторая среда», готовая в любой момент взять на себя выполнение сервисов.

«Совместное решение mt cloud и Mind Software позволяет переносить и синхронизировать инфраструктуру между платформами без остановки сервисов. В рамках нашей специализации на высоконагруженных и отказоустойчивых системах это даёт возможность выстраивать DR-архитектуры с постоянной синхронизацией и готовностью к переключению между средами, а также обеспечивает скорость реализации инфраструктурных изменений — в ряде проектов это позволяет сокращать сроки миграции с месяцев до недель», — отметил Тимур Чубарин, генеральный директор mt cloud.

«Наши технологии автоматизированной миграции и репликации виртуальной инфраструктуры позволяют обеспечить предсказуемость сроков и стабильное качество миграции даже при работе с наиболее критичными системами, что позволяет создавать максимально эффективную мультиоблачную инфраструктуру», — сказал Антон Груздев, генеральный директор Mind Software.

Решение ориентировано на ключевые рыночные сценарии: переход к управляемой виртуализации, смену платформ виртуализации и построение мультиплатформенных и отказоустойчивых архитектур (DR-сценарии) с одновременной работой нескольких сред и синхронизацией данных.

Ключевыми драйверами спроса на решения для миграции и управления облачной инфраструктурой выступают рост требований к цифровому суверенитету, необходимость перехода на аттестованные платформы и усложнение миграции между провайдерами. Дополнительным фактором роста спроса становятся увеличение затрат на инфраструктуру при сохранении привязки к одной платформе (vendor lock-in). Также компании все чаще переходят к гибридным и мультиоблачным моделям размещения ИТ-систем.