Axoft представила партнерскому каналу в России и СНГ корпоративную платформу Forbion F7

Компания Axoft сообщила о подписании дистрибуторского договора с Forbion, российской ИТ-компанией, специализирующейся на разработке программного обеспечения, автоматизации бизнес-процессов и ИТ-обслуживании. Благодаря флагманскому продукту вендора – Forbion F7 – партнерам Axoft и их заказчикам станет доступен весь набор офисных рабочих инструментов в одном окне, в том числе ИИ-ассистент Gigachat, сервис видеоконференции с возможностью подключения до 500 участников, доски для совместной работы (Whiteboards).

В рамках сотрудничества Axoft планирует наращивать экспертизу, помогать партнерам в выборе решения по направлению унифицированных коммуникаций, исходя из потребностей их заказчиков, предоставлять услуги по внедрению локальной версии Forbion F7.

Корпоративная программная платформа для совместной работы Forbion F7 (класс решений: UC/Unified communications – объединённые коммуникации) – комплексный продукт, объединяющий несколько категорий сервисов: офисный пакет – включает редакторы документов, таблиц и презентаций; сервисы коммуникации – корпоративная почта, мессенджер, видеоконференции; облачное хранилище – диск для хранения и обмена файлами, а также совместной работы с документами; инструменты планирования – календарь, заметки, задачи, доски. Продукт поддерживает работу с видео, голосом, текстом.

Среди преимуществ решения – единая цена на одного пользователя с максимальным набором сервисов в одном окне. Пользователями решения являются компании различных отраслей бизнеса, использующие в своей деятельности электронную почту, календарь, видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер, корпоративный диск с глубокой сегментацией доступов к папкам и документам. Решение распространяется по двум моделям – в облаке (SaaS) и локально, внутри сети организации (On-Premise). Продукт состоит в реестре российского ПО.

Партнеры Axoft смогут расширить для своих заказчиков выбор в области решений для построения цифрового рабочего пространства. В совместных планах Axoft и Forbion – проведение мероприятий с целью знакомства партнерского канала с продуктами вендора.

«Благодаря сотрудничеству Axoft и Forbion партнерская сеть получит в свое портфолио не просто еще одно облачное решение, а готовую экосистему Forbion F7 для комплексной цифровизации клиентов. Это позволит нашим партнерам решать потребности заказчиков под ключ – от безопасного файлового хранилища и корпоративной почты до видеоконференций и совместной работы с документами, – предлагая экономную и простую альтернативу набору разрозненных сервисов. Благодаря интеграции с решениями клиентов партнеры могут формировать более маржинальные проекты, повышая лояльность заказчиков за счет единой точки входа во все рабочие процессы», – сказал Сергей Игнатов, директор департамента развития перспективных направлений компании Axoft.

В рамках сотрудничества партнеры Axoft получат доступ к двум специализированным тарифам: «Образование» – индивидуальный подход в подборе лицензий, а также «Бюджет» – индивидуальный подход для бюджетных государственных организаций.