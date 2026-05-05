RM Rail автоматизировал подбор персонала в Saby HRM

«РМ Рейл», производитель железнодорожных вагонов и контейнеров, перевел рекрутинг персонала в Saby HRM. Компания объединила в одной системе размещение вакансий, работу с откликами, собеседования, контроль документов и HR-аналитику. Об этом CNews сообщили представители Saby HRM.

В «РМ Рейл» работает 8 тыс. сотрудников, предприятия компании расположены в Мордовии и Хакасии. HR-служба ведет массовый подбор персонала, поэтому компании требовался единый инструмент, который ускорит работу рекрутеров и сделает весь процесс прозрачным для руководителей.

Теперь HR-специалист заполняет вакансию один раз в Saby, после чего система автоматически адаптирует текст и публикует объявление на hh.ru и «Авито» за несколько минут. При необходимости встроенные ИИ-инструменты помогают доработать описание вакансии.

Все отклики поступают в единое окно. HR-команда работает с резюме, перепиской и историей контактов с кандидатами в одном интерфейсе. Из карточки кандидата можно сразу пригласить соискателя на собеседование или направить отказ.

Для общения с кандидатами компания использует встроенные звонки и видеособеседования. Соискателю достаточно перейти по ссылке, которую можно отправить в мессенджере.

В системе также настроен контроль обязательных документов при трудоустройстве. Если кандидат не предоставил медицинскую справку в срок, HR-специалист получает напоминание и может оперативно связаться с соискателем.

Руководители получают актуальную аналитику по найму: видят потребность в персонале по площадкам, сроки закрытия вакансий, эффективность рекрутеров и узкие места в воронке подбора. Это помогает быстрее принимать управленческие решения.

Сегодня команда рекрутеров ведет полный цикл подбора в одном сервисе — от публикации вакансии до выхода сотрудника на работу.

«Для себя я сделала вывод, что Saby значительно упрощает жизнь. Возможность посмотреть, скорректировать, проверить — все это делает систему исключительным помощником для HR. Кроме того, благодаря Saby мы значительно сокращаем время на размещении вакансий, на поиске кандидатов, на просмотре итогов и оценке эффективности рекрутера», — сказала Эльмира Наумова, руководитель департамента подбора и эффективности персонала «РМ Рейл».