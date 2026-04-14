Девелоперы ускоряют путь от сметы до оплаты с помощью цифрового актирования в «Экзон»

На фоне роста требований к прозрачности строительного документооборота и сокращению сроков оплаты подрядчиков девелоперы, технические заказчики и генподрядчики усиливают интерес к цифровому актированию. Платформа для управления строительством «Экзон» фиксирует спрос на сценарии, которые позволяют связать смету, фактическое выполнение работ и согласование закрывающих документов в едином цифровом контуре. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

В центре процесса – смета контракта, которая загружается в систему как исходная база для дальнейшего закрытия объемов. После согласования смета становится основой конструктора актов: все позиции, единицы измерения, стоимости и объемы автоматически переходят в рабочую среду ПТО и сметного блока. Это позволяет исключить ручной перенос данных из Excel и минимизировать расхождения между договорной стоимостью и первичной документацией.

Одной из ключевых возможностей модуля является автоматическое сопоставление версий смет. В реальных строительных проектах стоимость и состав работ меняются регулярно. В «Экзон» новая редакция сметы подгружается без потери истории, а система автоматически связывает позиции между версиями, чтобы пользователь мог формировать акты уже по актуальной структуре сметы.

В конструкторе актов происходит основной рабочий сценарий: подгружаются сметные строки, выполняется сопоставление версий, после чего специалист вносит фактические объемы выполненных работ за отчетный период. На основании этих данных система автоматически рассчитывает стоимость закрытия, формирует КС-2, КС-3, корректировочные акты и журналы КС-6а, а также отправляет их по маршруту согласования.

Отдельную ценность для участников проекта представляет цифровой маршрут согласования, в рамках которого каждый этап сопровождается электронной подписью ответственного участника процесса. Документы последовательно проходят подрядчика, генподрядчика и заказчика, а юридически значимое подписание встроено в сам маршрут, что обеспечивает прозрачность статусов и ускоряет переход от подтверждения объемов к оплате. Для застройщиков, работающих в рамках госстроя, это особенно важно за счет возможности дальнейшей передачи данных в Единую информационную систему в сфере закупок.

«Строительный рынок сегодня требует не просто электронного документооборота, а сквозного управления денежным циклом проекта. Модуль «Актирование» решает ключевую задачу - переводит путь от сметы до оплаты в прозрачный цифровой процесс, где каждая сумма подтверждена фактическим объемом, статусом согласования и юридически значимой подписью» – отметила Мария Ларькина, руководитель направления.

Этап актирования остается одной из самых трудозатратных зон строительного управления: ошибки в КС-2 напрямую влияют на сроки оплаты, отношения с подрядчиками и финансовую дисциплину проекта. Цифровизация этого процесса становится не просто ИТ-задачей, а элементом антикризисного управления.

Переход к цифровому актированию востребован у девелоперов, техзаказчиков и генподрядчиков, которым важно синхронизировать смету, фактическое выполнение, исполнительную документацию и платежный цикл в едином окне. На фоне роста требований к прозрачности отрасли такие инструменты становятся новым стандартом управления строительством.