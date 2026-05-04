Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

Маркетплейс Ozon проводит мониторинг рынка, вынашивая планы приобретения мощнейших ИИ-серверов на базе восьми GPU Nvidia B300 SXM. В Китае на них ажиотажный спрос, в конце апреля 2026 г. цена подскочила в два раза, до рекордных $1 млн за каждый на фоне американских ограничений. В Россию они смогут попасть только по схемам параллельного импорта, и уже предлагаются по цене выше, чем в Китае. По мнению экспертов, новые серверы понадобятся маркетплейсу для создания ИИ-моделей, которые способны сделать его еще крупнее.



Ozon подключается к ИИ-гонке

Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon планирует усилить свои вычислительные мощности. Он проводит мониторинг рынка для последующего приобретения серверов на высокопроизводительных чипах Nvidia, в том числе флагманских B300, следует из закупочной документации, размещенной на сайте bidzaar.ru.

«Оцениваем стоимость и срок поставки, по три сервера каждой из перечисленных конфигураций», — говорится в закупочной документации Ozon.

В первой конфигурации планируется использовать в составе серверов по два CPU Intel Xeon 8592+ и восемь GPU H200 SXM. Во второй конфигурации речь идет о двух CPU Intel Xeon 6767p (или аналог AMD EPYC) и восьми GPU B200 SXM. Изюминка тендера — планы приобрести серверы с восемью GPU B300 SXM. Это флагманский и один из самых мощных вариантов графических процессоров от Nvidia на сегодняшний день.

Ozon Ozon планирует купить ИИ-серверы, на которые в Китае ажиотажный спрос

Также в состав каждого из серверов должны входить 4 TБ оперативной памяти, 2x 240 ГБ SSD (OS boot), 2x 3.84 NVMe RI SSD, 1x 2-Port 25G Net, 1x 1-Port 100G Ethernet network, 8x InfiniBand NDR и отказоустойчивая подсистема питания реализованная по схеме N+N. Планируется организовать воздушное охлаждение. Установка серверов ожидается в ЦОДах на территории Москвы. Ремонтные работы также планируются на территории заказчика — в ЦОДах в Москве или в 20 км от нее. Рассматриваются варианты с гарантией от 1 до 5 лет.

Стоимость одного сервера из перечисленных конфигураций может варьироваться от $400 тыс. до $600 тыс., с самыми передовыми чипами B300 достигать $1 млн (75 млн руб.). Таким образом, стоимость девяти серверов может составить около полумиллиарда рублей, подсчитал CNews. По данным Reuters, конфигурация серверов с восемью GPU B300 SXM — одна из самых востребованных и мощных моделей. В конце апреля 2026 г. агентство сообщило, что на фоне санкций и скачка спроса на ИИ-инфраструктуру в Китае, их стоимость удвоилась и достигла $1 млн. При этом часть игроков старается не отражать оборудование Nvidia на своих балансах напрямую, опасаясь вторичных санкций США.

В Ozon решили не комментировать данную информацию CNews.

Масштаб закупки

В масштабах рынка закупка довольно значительная, так как в типовом сценарии компании чаще всего приобретают серверы стандартной конфигурации с двумя или иногда четырьмя видеокартами, рассказал CNews руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

Эксперт отметил, что пока маркетплейс проводит только рыночный анализ и сравнивает конфигурации по соотношению цены и производительности. Это не означает покупку всех девяти единиц, скорее всего компания выбирает оптимальное решение.

Среди рассматриваемых конфигураций: флагман линейки B300 — это самые мощные видеокарты, самый большой объем памяти — 288 ГБ, то есть суммарно на 8 видеокарт приходится около 2,3 ТБ видеопамяти.

«Этого достаточно, чтобы запускать на таком сервере довольно большие модели. Если говорить про сами серверы, в основе — высокопроизводительная платформа Nvidia HGX, на базе которой мировые производители, такие как Supermicro, Lenovo, Dell, HP и другие, собирают свои серверы. Российских аналогов серверов подобного класса пока не существует», — заявил Алексей Зотов.

Эксперт добавил, что оборудование с небольшими, но некритичными вариациями по конфигурации, процессорам, памяти вполне может быть в наличии на российских складах. Такой вариант может быть более прогнозируемым по срокам, но обойтись дороже по стоимости.

Цены на серверы с В300 варьируются и могут составлять около $1 млн на российском рынке, пояснил CNews Александр Михайлов, руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners. Объем возможной закупки, если она в итоге состоится, составляет менее 1% от всего рынка серверов/СХД. Однако это все равно существенно, поскольку В300 относятся к категории дорогих серверов, добавил эксперт.

Доступ к оборудованию

Такое оборудование, как GPU B300, в России практически отсутствует в открытом доступе, сообщили CNews в компании-производителе электроники Fplus.

«Буквально несколько недель назад, в марте 2026 г., Selectel впервые начал предлагать аренду таких серверов», — добавили в Fplus. На сайте Selectel запуск пилотного ИИ-проекта на чипах B300 оценивается от 200 тыс. руб. в день и от 5,5 млн руб. в месяц.

На сайтах продавцов оборудования можно встретить подобные серверы на витринах по цене выше $1 млн и с обещаниями доставить оборудование через две недели через Китай или ОАЭ.

По словам Алексея Зотова, в случае закупки за рубежом есть реальные риски с учетом глобального дефицита GPU-ускорителей Nvidia, а также ограничений на поставки в ряд стран, введенных самим вендором. На практике это означает: заказанный сервер может задержаться на любом этапе логистической цепочки на месяцы, а то и кварталы, поэтому предсказать итоговые сроки крайне сложно.

Данная продукция попадает в перечень запрещенной к прямому ввозу в РФ, таким образом, речь идет о транспортировке оборудования в страну через схемы параллельного импорта. А тут, в свою очередь, возникает вопрос по организации дальнейшего сервисного обслуживания серверов, добавляет Александр Михайлов. При этом, если и возникают проблемы с ввозом, то все они известны, как и способы их решения, уточнил Евгений Пивоваров, руководитель департамента информационных технологий Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

Зачем ИИ маркетплейсам

По словам Алексея Зотова, маркетплейсы — одни из наиболее активных потребителей ИИ-инфраструктуры. GPU-серверы такого уровня открывают широкий спектр применений: рекомендательные системы, поведенческая аналитика покупателей, антифрод, чат-боты и ИИ-агенты для поддержки покупателей. Отдельное направление – автоматизация работы с каталогом: заполнение карточек товаров, классификация, анализ продавцов и отзывов.

Ozon уже использует свои вычислительные мощности в основном для рекомендательных моделей и языковых переводов, пояснил CNews производитель электроники Fplus.

GPU-серверы B300 позволяют решать гораздо более широкий спектр задач, например, обучение и дообучение больших языковых моделей для поиска и чат-ботов, генерация описаний товаров, динамическое ценообразование и прогнозирование спроса в реальном времени, оптимизация логистики и маршрутов доставки и так далее, добавили в Fplus.

Кроме того, Ozon в феврале 2026 г. уже закупил 510 обычных серверов для расширения ЦОД под Москвой, объяснив это ростом заказов и покупателей. GPU-кластер, вероятно, — следующий этап эволюции инфраструктуры под задачи ИИ.

Руководитель департамента информационных технологий Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Евгений Пивоваров считает, что из-за специфичности указанных графических процессоров H- и B-серий совершенно точно подобные системы будут использоваться для обучения LLM-моделей.

«В целом, В300 — это передовое оборудование, и можно предположить, что закупаются они под потенциальные новые проекты, а не в целях модернизации текущего "парка" серверов», — предположил Александр Михайлов из Strategy Partners.

Данные чипы могут применяться в решении как ИИ-задач (и обучение моделей, и инференс, и эксплуатация), так и в высокопроизводительных вычислениях. Например, их использование в процессах ценообразования и логистики кажется вполне обоснованным, добавил Александр Михайлов.

ИИ способен улучшить работу маркетплейса, который уже не первый год демонстрирует убыток. Его ближайший конкурент Wildberries также наращивает ИИ-компетенции.

В ноябре 2025 г. Wildberries приступил к поиску подрядчиков для проведения строительно-монтажных работы для создания новых ЦОД для задач, связанных с искусственным интеллектом.

«Развитие цифровых платформ и, как следствие, рост объемов данных требуют инвестиций в дата-центры с учетом географии логистических объектов. Проект дата-центра в Екатеринбурге реализуется как часть программы по развитию собственной инфраструктуры распределенных вычислений и систем обработки данных для задач искусственного интеллекта», — поясняли CNews в пресс-службе маркетплейса.

Энергодефицитный регион

Эксперты уверены, что пока проект Ozon выглядит больше как пилотный. В целом на энергосистему он не повлияет. Однако, приток подобных мощностей способен доставить неудобства.

Главная проблема энергодефицита в Москве и Московской области — это не отсутствие электричества и даже не критическая загрузка ЦОД, а общероссийская проблема, которая заключается в отсутствии энергобалансирующего потребителя, считает управляющий партнер Algoritm Павел Гудимов.

«В целом электроэнергии в стране достаточно, но она используется неравномерно. Крупные ЦОД из-за своей архитектуры вынуждены работать на круглосуточном потреблении без права на гибкость в часы пик, а ночью отчетливо видны провалы, мощности пропадают впустую, их некому использовать», — заявил эксперт.

