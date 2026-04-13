CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» запустил ИИ-агента для поиска товаров по выгодным ценам у интернет-ритейлеров

«Яндекс» представил ИИ-агента «Найти дешевле» в чате с «Алисой AI», который анализирует предложения продавцов по всему рунету и выбирает для пользователя варианты с наиболее низкими ценами. Покупателям это сэкономит время на поиске выгодных товаров, а ритейлерам поможет привлекать больше клиентов. По данным «Яндекса», сегодня около 30% пользователей переходят к оформлению заказов через чат с «Алисой AI».

По данным исследования «Яндекса» и ORO*, у 47% покупателей уходит до получаса на выбор подходящей площадки для заказа товаров, а у 39% — более 30 минут. Так происходит, потому что люди стараются сэкономить: 67% респондентов отмечают, что при интернет-покупках основную часть времени они тратят на поиски оптимальных цен, скидок и промокодов. Те, кто заказывает товары, перед этим посещают в два раза больше сайтов и делают почти в четыре раза больше кликов, чем те, кто только просматривает предложения, но ничего не покупает. Каждый второй респондент оформляет заказ товаров в течение трех дней после того, как начинает их искать. ИИ-агент «Найти дешевле» помогает находить выгодные предложения товаров в среднем за 5–8 минут — это в разы быстрее, чем если бы покупатель искал их самостоятельно**.

Для ритейлеров ИИ-агенты открывают новые возможности продаж. Через подключение Yandex Commerce Protocol интернет-магазины могут настроить отображение кнопки «Купить в 1 клик», которая показывается в ответах в чате с Алисой AI» и «Поиске». Нажав на кнопку, покупатель может сразу заказать товар из магазина без дополнительных переходов. Таким образом с помощью YCP бизнес может получить новый канал продаж и привлекать больше клиентов.

Пользователи могут поручить ИИ найти любые товары, и он автоматически изучит миллиарды предложений на онлайн-площадках с учетом региона покупателей и наличием товаров для заказа. В результате агент «Найти дешевле» показывает подборку выгодных предложений на разных площадках — от интернет-магазинов и маркетплейсов до локальных продавцов. Нейросеть учитывает не только базовую цену товара, но и другие факторы, влияющие на экономию, — например, скидки, которые предлагают маркетплейсы и интернет-магазины в рамках распродаж. Что же касается персональных скидок, то в некоторых случаях пользователям может быть доступна скидка от «Алисы», которая отображается в чате с нейросетью. «Яндекс» подсчитал, что «Найти дешевле» позволяет в среднем экономить 25% на покупке — это около 6000 руб.***.

Перейти к оформлению заказа товаров можно через чат с «Алисой AI»: из более чем 3900 интернет-магазинов доступна покупка в один клик с доставкой в пункт выдачи или курьером. Около 30% пользователей уже оформляют заказы переходя через чат с «Алисой AI»***.

«Агент в «Алисе» теперь доступен миллионам пользователей и берет на себя весь путь покупки – от поиска выгодного предложения до оформления заказа. Это первый важный шаг в нашей стратегии развития транзакций в «Алисе». Пользователи уже оформляют покупки прямо в чате, а мы продолжаем развивать возможности агента, подключать новые магазины и расширять покупочные сценарии. Потенциал рынка онлайн-транзакций к 2030 г. – 30 трлн руб., а через ИИ-ассистентов будет проходить около 10% этого объема», – отметил Роман Маресов, руководитель подразделения транзакционного ИИ «Яндекса».

Для поиска выгодных предложений с помощью ИИ покупатель может отправить ссылку на товар в приложении «Алиса AI», веб-версии чата с нейросетью или приложении «Яндекс с Алисой AI». Находить товары по выгодным ценам также можно на ПК в «Браузере»: достаточно открыть интернет-страницу с товаром, и кнопка «Найти дешевле» появится рядом с адресной строкой. Обратиться к ИИ пользователи могут и в «Поиске» — по кнопке «Найти скидку» в карточке товара.

цифровизация

До данным исследования «Яндекса» и РБК*****, 92% пользователей видят преимущества в использовании искусственного интеллекта при онлайн-покупках, а 72% готовы поручить поиск и заказ товаров ИИ-агентам. Подавляющее большинство респондентов (81%) отмечают преимущества таких агентов: экономию времени (55% опрошенных), удобство использования (41%), снижение информационной нагрузки благодаря тому, что не нужно вручную сравнивать предложения и цены (30%).

*Исследование Яндекса и ORO проводилось в марте 2026 г.

**По внутренним данным «Яндекса», основанных на анализе пользовательских сессий за январь-февраль 2026 г. (по состоянию на 20 марта 2026 г.).

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Цифровизация

*** По внутренним аналитическим данным Яндекса за январь-март 2026 г.

****В декабре 2025 г. «Яндекс» совместно с «РБК Исследования рынков» провели социологический опрос, посвященный использованию искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни и онлайн-покупках жителей России. В нем приняли участие около 1 850 респондентов в возрасте 18–54 лет, покупавших товары или услуги в интернете в течение трех месяцев, предшествовавших исследованию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

