«Яндекс» запустил ИИ-агента для поиска товаров по выгодным ценам у интернет-ритейлеров

«Яндекс» представил ИИ-агента «Найти дешевле» в чате с «Алисой AI», который анализирует предложения продавцов по всему рунету и выбирает для пользователя варианты с наиболее низкими ценами. Покупателям это сэкономит время на поиске выгодных товаров, а ритейлерам поможет привлекать больше клиентов. По данным «Яндекса», сегодня около 30% пользователей переходят к оформлению заказов через чат с «Алисой AI».

По данным исследования «Яндекса» и ORO*, у 47% покупателей уходит до получаса на выбор подходящей площадки для заказа товаров, а у 39% — более 30 минут. Так происходит, потому что люди стараются сэкономить: 67% респондентов отмечают, что при интернет-покупках основную часть времени они тратят на поиски оптимальных цен, скидок и промокодов. Те, кто заказывает товары, перед этим посещают в два раза больше сайтов и делают почти в четыре раза больше кликов, чем те, кто только просматривает предложения, но ничего не покупает. Каждый второй респондент оформляет заказ товаров в течение трех дней после того, как начинает их искать. ИИ-агент «Найти дешевле» помогает находить выгодные предложения товаров в среднем за 5–8 минут — это в разы быстрее, чем если бы покупатель искал их самостоятельно**.

Для ритейлеров ИИ-агенты открывают новые возможности продаж. Через подключение Yandex Commerce Protocol интернет-магазины могут настроить отображение кнопки «Купить в 1 клик», которая показывается в ответах в чате с Алисой AI» и «Поиске». Нажав на кнопку, покупатель может сразу заказать товар из магазина без дополнительных переходов. Таким образом с помощью YCP бизнес может получить новый канал продаж и привлекать больше клиентов.

Пользователи могут поручить ИИ найти любые товары, и он автоматически изучит миллиарды предложений на онлайн-площадках с учетом региона покупателей и наличием товаров для заказа. В результате агент «Найти дешевле» показывает подборку выгодных предложений на разных площадках — от интернет-магазинов и маркетплейсов до локальных продавцов. Нейросеть учитывает не только базовую цену товара, но и другие факторы, влияющие на экономию, — например, скидки, которые предлагают маркетплейсы и интернет-магазины в рамках распродаж. Что же касается персональных скидок, то в некоторых случаях пользователям может быть доступна скидка от «Алисы», которая отображается в чате с нейросетью. «Яндекс» подсчитал, что «Найти дешевле» позволяет в среднем экономить 25% на покупке — это около 6000 руб.***.

Перейти к оформлению заказа товаров можно через чат с «Алисой AI»: из более чем 3900 интернет-магазинов доступна покупка в один клик с доставкой в пункт выдачи или курьером. Около 30% пользователей уже оформляют заказы переходя через чат с «Алисой AI»***.

«Агент в «Алисе» теперь доступен миллионам пользователей и берет на себя весь путь покупки – от поиска выгодного предложения до оформления заказа. Это первый важный шаг в нашей стратегии развития транзакций в «Алисе». Пользователи уже оформляют покупки прямо в чате, а мы продолжаем развивать возможности агента, подключать новые магазины и расширять покупочные сценарии. Потенциал рынка онлайн-транзакций к 2030 г. – 30 трлн руб., а через ИИ-ассистентов будет проходить около 10% этого объема», – отметил Роман Маресов, руководитель подразделения транзакционного ИИ «Яндекса».

Для поиска выгодных предложений с помощью ИИ покупатель может отправить ссылку на товар в приложении «Алиса AI», веб-версии чата с нейросетью или приложении «Яндекс с Алисой AI». Находить товары по выгодным ценам также можно на ПК в «Браузере»: достаточно открыть интернет-страницу с товаром, и кнопка «Найти дешевле» появится рядом с адресной строкой. Обратиться к ИИ пользователи могут и в «Поиске» — по кнопке «Найти скидку» в карточке товара.

До данным исследования «Яндекса» и РБК*****, 92% пользователей видят преимущества в использовании искусственного интеллекта при онлайн-покупках, а 72% готовы поручить поиск и заказ товаров ИИ-агентам. Подавляющее большинство респондентов (81%) отмечают преимущества таких агентов: экономию времени (55% опрошенных), удобство использования (41%), снижение информационной нагрузки благодаря тому, что не нужно вручную сравнивать предложения и цены (30%).

*Исследование Яндекса и ORO проводилось в марте 2026 г.

**По внутренним данным «Яндекса», основанных на анализе пользовательских сессий за январь-февраль 2026 г. (по состоянию на 20 марта 2026 г.).

*** По внутренним аналитическим данным Яндекса за январь-март 2026 г.

****В декабре 2025 г. «Яндекс» совместно с «РБК Исследования рынков» провели социологический опрос, посвященный использованию искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни и онлайн-покупках жителей России. В нем приняли участие около 1 850 респондентов в возрасте 18–54 лет, покупавших товары или услуги в интернете в течение трех месяцев, предшествовавших исследованию.