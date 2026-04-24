Настоящее человекозамещение. Нейросети научились мгновенно разрабатывать полноценные процессоры на популярной в России архитектуре

ИИ всего за полдня спроектировал процессор на востребованной в России архитектуре RISC-V. Группа опытных разработчиков потратила бы на весь процесс на порядки больше времени – от полутора до трех лет. Процессор был создан с нуля на базе краткого запроса из 219 слов на естественном языке.

Сэкономить месяцы жизни

Нейросеть смогла с нуля создать полноценный центральный процессор на базе архитектуры RISC-V, основываясь всего лишь на одном запросе на естественном языке длиною в 219 слов, пишет портал Tom’s Hardware. На выполнение этой задачи ей потребовалось всего лишь 12 часов, и это очень мало – обычно такой процесс даже у группы опытных инженеров занимает минимум полтора года. Иногда разработка может затягиваться и на три года.

На выходе у нейросети получилась не просто блок-схема, которую мог бы нарисовать любой школьник на уроке информатики. Искусственный интеллект создал именно полноценный процессор, работоспособность блоков которого и их умение взаимодействовать друг с другом проверены.

RISC-V – это современная микроархитектура, развивающаяся с 2010 г. В России она пользуется особым спросом – в стране есть несколько разработчиков микросхем, использующих именно ее, а также полноценный альянс, занимающийся ее развитием. Также в стране развито производство таких чипов – как сообщал CNews, к концу 2025 г. было выпущено свыше 3 млн отечественных микросхем на RISC-V.

Процессор можно создать за 12 часов. Доказано

RISC-V – архитектура открытая, ее спецификации есть в свободном доступе. Нельзя исключать, что именно этот факт оказался ключевым в вопросе сокращения времени разработки CPU всего лишь до 12 часов.

Кто за этим стоит

Исследование способностей искусственного интеллекта создавать работающие процессоры провели сотрудники стартапа Verkor.io. Разработка полупроводников – это его основное направление деятельности, то есть, по сути, добившись успеха в своем исследовании, он многократно упростил себе работу.

В эксперименте использовалась внутренняя нейросеть Design Conductor. В компании утверждают, что она работала автономно и основывалась лишь на запросе из 219 слов.

По данным Verkor.io, это первый случай, когда автономный агент создал работающий процессор, используя лишь запрос на естественном языке в качестве основы. На выходе разработчики получили файл компоновки GDSII.

Что получилось на выходе

Творением нейросети стал процессор, получивший название VerCore. Технически это пятиступенчатое конвейерное ядро с последовательным выполнением команд и однопоточной обработкой. Используемый техпроцесс – далеко не самый старый, 7 нм. Для сравнения, Intel до сих пор сидит на 10 нм.

Тактовая частота ядра – 1,48 ГГц. В бенчмарке CoreMark VerCore набрал более 3260 баллов.

VerCore не был изготовлен физически. Вместо этого он был испытан в симуляции с использованием Spike – эталонного симулятора архитектуры RISC-V,

Как отмечает портал Tom’s Hardware, получившееся у специалистов Verkor.io пятиступенчатое ядро, наделенное последовательным выполнением инструкций и лишенное кэша и способности к внеочередному выполнению инструкций – очень простое решение, если оценивать его по современным отраслевым стандартам. Но стартап настаивает, что именно эта простота позволило сжать весь трудоемкий и многодневный процесс разработки процессора до 12 часов и при этом сэкономить сотни миллионов долларов и обойтись без сотен инженеров. В качестве сравнения они привели современные передовые CPU, на разработку которых тратятся годы жизни, а итоговые вложения превышают $400 млн.

По производительности созданный искусственным интеллектом процессор сильно уступает современным решениям. Verkor сравнивает свой VerCore с мобильным Intel Celeron SU2300 образца 2011 г. Эти процессоры набирают примерно одинаковое количество баллов в CoreMark.

Полдня на огромный труд

Несмотря на то, что весь процесс разработки занял всего-навсего полдня, нейросеть за это время проделала внушительный объем работы. В числе прочего она самостоятельно реализовала быстрый множитель Бута-Уоллеса с тактовой частотой 2,57 ГГц, а также схему с однотактным штрафом за ветвление. Ее нейросеть выбрала после реализации и тестирования как однотактного, так и двухтактного вариантов.

И все же совсем без людей в разработке не обошлось. по оценкам исследователей, для управления системой и создания готового к производству чипа при помощи ИИ по-прежнему требуется от пяти до десяти экспертов.

Verkor планирует выпустить всю необходимую документацию по VerCore к концу апреля 2026 г.

Геннадий Ефремов

